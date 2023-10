La Pixel Watch passe à Wear OS 4 : quelles sont les nouveautés ?

Alors que la Pixel Watch 2 a été lancée il y a quelques jours avec Wear OS 4, c'est au tour de la montre connectée originelle de Google d'en profiter. De quoi débloquer quelques nouvelles fonctionnalités tout en corrigeant des bugs.

C’était début octobre : durant sa conférence Made by Google, le constructeur américain a présenté les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais aussi la Pixel Watch 2, petite sœur de la Pixel Watch première du nom. L’occasion de lancer Wear OS 4, la nouvelle version du système d’exploitation dédié aux montres connectées. Un OS qui arrive progressivement sur les modèles d’autres marques. Pour l’instant, c’est au tour de la Pixel Watch d’en profiter.

Google met à jour sa première Pixel Watch

Comme on peut le lire sur le support de Google, la mise à jour est déployée à partir de ce 18 octobre sur les Pixel Watch. Il est possible que vous ne puissiez pas installer la mise à jour de suite puisqu’elle sera déployée durant les prochaines semaines. Lorsque la mise à jour sera disponible, une notification s’affichera sur la montre.

À côté des fonctionnalités qui arrivent avec Wear OS 4, la Pixel Watch se voit corriger de « nombreux » bugs, l’autonomie est améliorée, tout comme les performances.

Les nouveautés apportées par Wear OS 4

Wear OS 4 sur une Pixel Watch, ça offre quelques fonctionnalités. Tout d’abord, lorsque vous passez d’un smartphone Pixel à un autre, le transfert de sa Pixel Watch est plus facile : plus besoin de la réinitialiser, tout se synchronise automatiquement. Même chose si vous passez de la première montre de Google à la deuxième : il y a désormais une fonction de sauvegarde et de restauration. De quoi conserver ses données, ses paramètres et ses cadrans.

Google Agenda s’intègre un peu plus dans le système de la montre, puisque l’application est préinstallée. Elle permet de recevoir logiquement des notifications pour vous prévenir d’événements, de tâches, etc. On peut même afficher 30 jours de son emploi du temps, marquer les tâches comme terminées, etc.

Côté accessibilité, Google indique avoir créé un nouveau moteur de synthèse vocale pour une expérience avec TalkBack plus rapide et plus fiable. Le grossissement a été amélioré et la balance audio fait son apparition (elle permet d’ajuster l’intensité du son à gauche et à droite indépendamment). Enfin, les notifications peuvent reconnaître les numéros de téléphone, les liens ou les localisations : de quoi appeler un numéro, envoyer un message, obtenir un itinéraire, etc. Les aperçus multimédia font également partie de la mise à jour : on peut visionner des images et des GIF sans quitter la notification.

Les changements pour votre sécurité

Google ajoute aussi la fonction Safety Check sur la montre directement. Lorsque vous sortez la nuit, vous pouvez mettre un minuteur : lorsque le temps est imparti, si vous n’indiquez pas à la montre que vous êtes en sécurité, elle prévient les secours. Emergency Sharing permet de prévenir les secours et vos proches si vous êtes en danger en partageant votre localisation. Enfin, Medical ID permet d’afficher les informations médicales les plus importantes vous concernant en cas de problème.



