Comment Google Chrome devient encore plus « intelligent »

Google semble s'investir toujours plus dans l'IA et pas uniquement sur ses smartphones. L'entreprise annonce lancer dès aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle sur Google Chrome.

2023 était l’année de l’intelligence artificielle, 2024 semble également l’être, à peine un mois après son début. C’est le cas chez Google, qui lance sur la version M121 de Chrome trois fonctionnalités d’intelligence artificielle générative, qui restent expérimentales pour le moment.

Chrome peut organiser vos onglets tout seul

La première fonctionnalité, c’est le « Tab Organizer », ou « Organisateur d’onglets » en français. Cette fonctionnalité suggère et crée automatiquement des groupes d’onglets en fonction de ceux qui sont ouverts. L’idée est de pouvoir les organiser selon des thématiques et selon vos usages. Si vous travaillez simultanément sur un voyage, des recherches de recettes de cuisine ou de quoi comprendre votre feuille d’imposition, Chrome peut organiser tout ça en trois groupes différents.

Cela se fait via un clic droit sur un onglet puis en cliquant sur « Organiser les onglets similaires ». On peut aussi cliquer sur la flèche vers le bas à gauche des onglets. Le navigateur peut aussi suggérer des noms ou des emojis pour ces groupes.

C’est Google Chrome qui va pouvoir rédiger vos mails

L’intelligence artificielle générative, c’est aussi la génération textuelle. L’idée est de pouvoir rédiger des messages comme on le souhaite, « que vous souhaitiez laisser une critique bien rédigée sur un restaurant, rédiger un RSVP amical pour une fête ou faire une demande formelle concernant la location d’un appartement. ».

Cela semble se faire assez simplement : il faut sélectionner une zone de texte ou un champ dans le navigateur, puis cliquer sur « Aidez-moi à écrire ». Ensuite, on peut préciser sa demande puis lancer le processus. Google précise que dans les mois à venir, d’autres fonctionnalités d’IA arriveront dans son navigateur, notamment son LLM baptisé Gemini.

Des fonds d’écran générés par IA dans votre navigateur

Google s’y connaît déjà en fonds d’écran générés par IA : ils sont déjà disponibles sur les Pixel 8, Pixel 8 Pro et plus généralement tous les smartphones sous Android 14. Cela est désormais possible dans Google Chrome, comme le détaille son développeur sur son blog : « vous pourrez rapidement générer des thèmes personnalisés en fonction d’un sujet, d’une humeur, d’un style visuel et d’une couleur que vous choisirez ».

Pour ce faire, il faut se rendre dans le panneau latéral « Personnaliser Chrome », puis dans « Changer de thème », puis « Créer avec l’IA ». Des styles préréglés ainsi qu’une palette de couleurs sont déjà disponibles pour faciliter la création de fonds d’écran.

Des fonctionnalités qui ne sont pas proposées à tous

En réalité, ces trois fonctionnalités seront disponibles dans les prochains jour sur Mac et sur Windows, mais pas pour tout le monde. Pour le moment, seuls les utilisateurs basés aux États-Unis peuvent y accéder. Elles doivent être activées dans les paramètres du navigateur, mais ne peuvent pas l’être pour les comptes d’entreprises et éducatifs.