Faut-il craindre ce nouvel indicateur de stockage d’Android 15 ?

Faut-il craindre la mort de la puce mémoire de son smartphone ? Google va vous indiquer sa durée de vie restante dans Android 15.

Android 15 s’attaque à un aspect méconnu des smartphones : la durée de vie de leur mémoire de stockage. On pense tout naturellement à la batterie de son téléphone, laquelle vieillit avec le temps, mais pour le stockage, c’est une donnée qui nous échappe souvent. Et pourtant.

Android 15 veut jouer la transparence matérielle en mettant en exergue une fonction permettant de suivre l’état de santé de la mémoire de stockage de nos smartphones.

Découverte dans la bêta 1 d’Android 15, elle indiquera l’état de santé de la puce de stockage par l’intermédiaire d’un pourcentage, comme on peut l’avoir pour la batterie sur iOS. Ces informations seront affichées dans un nouveau menu Diagnostics de l’appareil, ajoute Mishaal Rahman d’Android Authority, lequel a fouillé le code d’Android 15. Cette fonction est alimentée par une nouvelle API qui donne la durée de vie restante du périphérique de stockage par un pourcentage entier.

Deux choses sont à prendre en compte par rapport à cette nouvelle option. Si elle sera logiquement disponible sur les smartphones Google, il faudra que les constructeurs tiers l’acceptent pour que leurs utilisateurs en bénéficient. En outre, tous n’auront pas le même degré de précision. Les Google Pixel seront au pourcent près, par exemple, alors que d’autres pourront n’afficher la durée de vie du stockage que par palier de 10%.

Comment limiter le vieillissement du stockage ?

Avec la mémoire flash contenue dans nos smartphones, on pourrait penser que leur stockage n’est qu’une mémoire morte inusable. Malgré tout, bien qu’il n’ait pas d’éléments mécaniques mobiles comme un disque dur, il est sujet au vieillissement, le système s’y référant en permanence (plus en lecture qu’en écriture sur un smartphone). Aussi, comme toute pièce sollicitée, cette puce se détériore avec le temps.

Autre cause de la dégradation d’une puce mémoire, les températures élevées qui parcourent l’intérieur du smartphone lorsqu’il est poussé dans ses retranchements. Oui, on pense à vos longues sessions sur CoD Warzone ou Genshin Impact en disant cela.

Mais il y a bien d’autres manières de faire chauffer son smartphone, comme le charger par induction ou l’exposer bien au soleil à une terrasse de café en plein été. Vous l’aurez compris, on préfèrera la charge filaire et mettre son smartphone à l’abri des rayons de l’étoile du Système solaire.

Quelles sont les conséquences ?

On a dit que le stockage de nos smartphones vieillissait. Mais qu’est-ce que cela peut causer ? Comme ça se matérialise ? Et bien dans le pire du pire des cas, la puce mémoire peut devenir inopérante. Rassurez-vous, c’est tellement extrême, qu’on parierait plutôt pour un défaut de la mémoire si cela devait arriver.

Non, comme pour les autres composants d’un smartphone, on observe surtout la plupart du temps un ralentissement général de l’appareil, une baisse de performances. Et en guise de témoignage, je citerai un membre de la rédaction qui a utilisé un Google Nexus 5 durant six ans. Au cours de cette longue période, il n’a jamais connu de problème de stockage malgré une utilisation intensive de son smartphone. Bien sûr, ce bon vieux Nexus 5 n’était plus aussi rapide qu’à son lancement, mais il ne présentait aucun problème ni en lecture ni en écriture.

A quand la durée de vie de la batterie dans Android ?

Bref, donner la durée de vie du stockage dans Android 15 n’est pas signe de faiblesse de ce composant. C’est un énième indicateur. Ce qui serait plus pratique, ce serait une même option dans Android, mais pour la batterie. Actuellement, quelques smartphones peuvent afficher sa durée de vie avec le code *#*#4636#*#* saisie dans l’app téléphone, mais la majorité doit passer par une application tierce comme Ampere ou AccuBattery. Google a bien poussé cette donnée l’an dernier, mais elle a été ôtée avec la mise à jour d’Android 14 en mars.