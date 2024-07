Fini les apps et les jeux ennuyeux : voici comment le Play Store va s’adapter à vos goûts

Google travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité pour son Play Store. L'idée : faire en sorte que sa boutique d'applications vous fasse découvrir plus précisément les jeux et applications qui vous intéressent vraiment.

Découvrir des jeux et applications directement depuis le Play Store, cela n’arrive pas tout les jours. Très souvent, on sait exactement quelle application on souhaite télécharger, on clique sur « Installer », et c’est tout. Android Authority dit avoir fait quelques découvertes dans le code du Play Store : Google testerait un nouveau paramètre pour faciliter les découvertes.

Dites au Play Store quelles applications vous intéressent, pour qu’il vous en propose davantage

C’est en décortiquant la version 41.7.16-31 du Play Store que nos confrères disent avoir découvert une nouvelle option dans les paramètres, nommée « Intérêts ». Si l’on en croit les captures d’écran partagées, elle permettrait de « changer ce que vous voulez voir sur Play ».

En cliquant dessus, il y aurait des paramètres distincts pour les applications et les jeux. En fait, Google Play analysera vos données pour en déduire vos intérêts. L’idée serait d’indiquer au Play Store vos propres intérêts : genre de jeu vidéo, quels graphismes, quelles mécaniques de jeu. Et pour des applications, si vous êtes plutôt : petites astuces de transport, recettes de cuisine, ou applications de productivité.

À partir de cela, elle recommanderait telles ou telles applications plutôt que d’autres : un système qu’on trouve dans plein de services, y compris des réseaux sociaux. Les intérêts déduits par le Play Store pourraient naturellement être supprimés et/ou désactivés. Pour le moment, Android Authority ignore s’il sera possible de renseigner des intérêts manuellement ou s’ils seront générés par le Play Store lui-même.

Difficile de savoir quand est-ce que cette nouveauté sortira, si c’est le cas un jour. Le prochain rendez-vous de Google est fixé au 13 août, avec la conférence Made by Google. C’est là qu’on devrait avoir des informations sur les Pixel 9 et 9 Pro, sur la Pixel Watch 3, mais aussi sur Android 15. Peut-être que Google en profitera pour parler des changements réalisés sur le Play Store.

