Les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL se dévoilent un peu plus avec ces deux nouveaux rendus

Les prochains smartphones « Made by Google » devraient se distinguer de leurs prédécesseurs. Notamment au niveau du bloc caméra, qui devient un îlot à part entière.

Les Pixel 9 seront annoncés le 13 août prochain, soit dans très peu de temps. Les rumeurs se confirment progressivement, les rendus et autres photos des appareils se multiplient, et nous pouvons déjà affirmer que nous saurons presque tout à leur sujet (si ce n’est plus) avant même que Google ne nous les présente officiellement. C’est une tradition, et on y tient.

Cette fois, c’est au tour de Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) d’apporter sa contribution à l’effort de guerre en dévoilant deux nouveaux rendus des Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL sur X.com. Pas d’informations révolutionnaires ici, puisque nous connaissions déjà les éléments différenciateurs entre les deux appareils et que l’on peut retrouver ici : le Pixel 9 Pro XL, le plus haut de gamme, disposera d’un bloc caméra mieux fourni, avec un téléobjectif supplémentaire. Mais, à part cela, et les dimensions différentes que nous ne pouvons pas juger ici, ces deux versions se ressemblent comme deux gouttes d’eau, et nous n’attendons rien de moins (ou de plus) de la part de la famille Pixel.

Surtout, nous pouvons nous faire une idée plus précise de la composition des Pixel 9. Déjà, on distingue leurs bords, qui sont plus plats que sur les Pixel 8, pour se rapprocher de ce que propose un iPhone. L’autre grand point de différence avec leurs prédécesseurs est le bloc caméra, qui ne s’étend plus sur toute la largeur de l’appareil, prenant ainsi la forme d’un îlot. Les appareils photo restent toutefois alignés à l’horizontale, conservant ainsi l’élément de design le plus reconnaissable des smartphones de Google.

Un nouveau design plus premium pour entrer pleinement dans l’ère de l’IA ?

Dans ces rendus, le Pixel 9 Pro XL est présenté dans un blanc lisse, avec un bloc caméra plus texturé et tirant vers le gris, comme sur les images déjà partagées par Google du Pixel 9 Pro. Son petit frère, quant à lui, s’habille de teintes roses comparables à celles proposées avec le Pixel 8, et qui plairont autant qu’elles rebuteront. Enfin, dernière caractéristique non visible sur ces rendus : les bords des blocs caméra reprendront la texture des bords des appareils, garantissant une continuité esthétique lorsqu’on les regarde de profil.

Bref, plus que quelques jours avant de pouvoir réellement les prendre en main. Si les Pixel 8 étaient considérés comme les premiers smartphones dopés à l’intelligence artificielle, les Pixel 9 devraient pousser cette philosophie plus loin. Bénéficiant de la puce Tensor G4 et d’une plus grande quantité de mémoire vive, Gemini devrait avoir un peu plus de marge de manœuvre pour offrir aux utilisateurs de meilleures prestations. Sans oublier un traitement photo plus poussé, qui devrait également tirer pleinement parti de capteurs plus performants.