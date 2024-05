Voici pourquoi les Google Pixel ont un bloc photo horizontal

Alors que la présentation officielle du Pixel 8a se rapproche, Google a partagé quelques détails sur la manière dont sont conçus ses smartphones Pixel. De quoi comprendre pourquoi le bloc photo prend toute la largeur de l'appareil.

C’est l’événement tech de la semaine : la Google I/O se tiendra ce mardi 14 mai à 19 heures. En plus d’IA générative, on entendra parler du Pixel 8a, le dernier smartphone officialisé par Google. Pour en faire la promotion, le responsable du design industriel de la marque, Claude Zellweger, a répondu aux questions d’Inverse à propos de la conception de leurs téléphones.

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a : la philosophie derrière le design

Comme l’a rappelé 9to5Google en octobre dernier, Google vante ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro, les targuant d’être « les plus beaux téléphones que nous ayons jamais fabriqués ». Derrière une telle audace, il y a surtout le résultat de quelques années d’itération de designs : le premier Pixel est sorti en 2016, soit il y a près de huit ans. Et depuis ce temps, Google place cible de plus en plus ses efforts les plus importants.

On peut dire qu’aujourd’hui, c’est le dos de ses smartphones et plus particulièrement le bloc photo qui est au centre de toutes les attentions. Un vecteur commun à la grande majorité de ses concurrents. La raison est simple : ces smartphones — qui ne se plient pas — ont des faces avant qui se ressemblent toutes. Un rectangle aux bords arrondis, avec la caméra selfie en poinçon au milieu. Et pour les bords, c’est souvent similaire.

Selon Zellweger, la barre de capteurs des Pixel 8 — présente depuis les Pixel 6 — a toujours été « de l’architecture » et non une référence aux Daft Punk ou R2-D2, comme le supputait le journaliste d’Inverse, bien qu’il soit « naturel que les gens anthropomorphisent les produits », ajoute-t-il. Chez Google, la photo est le principal argument de vente : une volonté qui se retrouve dans nos tests, puisque nous saluons depuis de nombreuses années la qualité photo de ses Pixel.

Pourquoi Google a fait le choix de la barre de caméra imposante, prenant toute la largeur de ses smartphones ? Et bien, pour qu’elle s’intègre parfaitement dans une coque : 90% des utilisateurs en utilisent une, rappelle le designer. Et lorsqu’on n’en a pas, Google s’est soucié d’avoir un smartphone stable lorsqu’il est posé sur une table. Le petit plus étant l’atout d’un écran surélevé pour faciliter sa consultation fugace.

Et puis, il y a un souci de cohérence entre les produits, induits par la multiplicité d’appareils floqués Google. « La fabrication de matériel informatique est passée d’un passe-temps à un élément essentiel pour l’activité de Google », rappelle le designer. Même si la firme n’est pas parmi les plus grands constructeurs de smartphones du monde, elle fabrique aussi des écouteurs, tablettes, produits Nest, objets connectés, etc. Zellweger indique logiquement qu’il faut conserver un tronc commun entre tous ces produits, censés fonctionner ensemble grâce aux différents services et applications de Google.

Pourquoi le Pixel Fold possède un bloc photo différent

Parler de cohérence, c’est bien beau, mais le Pixel Fold vient perturber ce beau tableau de famille. En effet, le premier smartphone pliable de Google dispose d’un bloc photo qui ne prend pas toute la largeur.

Et c’est pour une bonne raison : « si vous avez un pliable, c’est une proposition différente lorsque vous l’ouvrez et qu’il devient une tablette. La barre de caméra, d’un bord à l’autre, ne fonctionne pas très bien. Ce n’est que d’un côté, nous avons donc créé cet élément flottant qui s’intègre mieux dans la forme globale », argumente Claude Zellweger.

Quel design pour les Pixel 9 ?

Mais cette différence du Pixel Fold, Google pourrait bien en faire la particularité visuelle des Pixel 9, rompant ainsi avec trois ans d’une lignée de design. La fameuse barre de capteurs devrait rester, laisse entendre Claude Zellweger. Pour le designer, « il est important de ne pas passer d’un design à l’autre chaque année. Nos clients veulent réellement cette continuité […] la progression visuelle doit suivre la progression technique et ne pas zigzaguer partout. »

De leurs côtés, des fuites précisent que ses bouts seraient arrondis pour donner une forme de pilule et surtout que la barre ne traverserait plus entièrement le smartphone. Des propos qui ne viennent pas contredire ceux de Zellweger. Une évolution, pas une transformation.