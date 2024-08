Le Google Pixel 9 devrait faire une grosse différence du côté de la 5G

En toute discrétion, une nouvelle puce modem s’est invitée à bord des nouveaux Google Pixel 9. Signée Samsung, elle pourrait faire une grosse différence au quotidien pour la réception cellulaire.

Le Google Pixel 9 Pro XL, pour illustration // Source : Google

Assez mal lotis sur le plan de la connectivité 5G, les précédentes générations de Google Pixel avaient parfois souffert d’une réception cellulaire capricieuse, pouvant même affecter l’autonomie. Le Pixel 6 avait par exemple été largement critiqué sur ce point, et si les Pixel 7 et Pixel 8 faisaient globalement mieux grâce à leur utilisation d’une puce Exynos Modem 5300, les nouveaux Pixel 9 devraient définitivement revenir dans la course en la matière.

On apprend en effet que les derniers smartphones de Google misent sur un nouveau modem : l’Exynos Modem 5400, toujours conçu par Samsung. Une nouvelle puce qu’Android Authority a pu formellement identifier à bord du Google Pixel 9, mais aussi sur les Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Un changement pressenti pour la première fois avril, au travers d’une fuite qui s’est donc avérée juste.

Le même modem que sur les Galaxy S24

En l’occurrence, ce modem est connu de nos services, mais aussi d’un grand nombre d’utilisateurs, puisqu’il équipe depuis janvier l’ensemble des Galaxy S24 et S24 Plus livrés sous processeurs Exynos.

Dans l’ensemble, l’Exynos Modem 5400 fait à peu près tout mieux que son prédécesseur. Il apporte notamment la connectivité Release 17 qui permet la prise en charge des liaisons satellitaires. Samsung évoque enfin la meilleure efficacité énergétique de ce modem par rapport à l’ancien, ce qui pourrait offrir une autonomie renforcée pour les Google Pixel 9, du moins théoriquement.

On sait par ailleurs que ce modem, plus moderne, supporte des vitesses descendantes maximales accrues (14,79 Gbps contre 10 Gbps auparavant), ainsi que de meilleurs débits dans le cadre d’une utilisation de la bande de fréquence FR1.