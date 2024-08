Pixel 9 : une mauvaise surprise sur la charge sans fil

Contrairement à ce qu’on pensait, les Pixel 9 tout juste présentés par Google ne disposent pas de charge sans fil. Au lieu de la norme Qi2, on n’a droit qu’à la norme Qi de base. Une mauvaise surprise avec une explication donnée par Google.

Après des mois d’attente, c’est ce mardi 13 août que Google a présenté les Pixel 9, Pixel 9 Pro et 9 Pro XL ainsi que le Pixel 9 Pro Fold, lors de sa conférence Made by Google. Quatre smartphones compatibles avec la charge sans fil. Mais étrangement, ils ne supportent pas la norme Qi2, dernière en date. Google a toutefois donné une explication.

Les Pixel 9 privés de Qi2

Pour rappel, le standard de charge sans fil Qi2 a été lancé fin 2023 dans le monde entier, avec des accessoires qui ont commencé à arriver quelques mois après. Une norme qui s’appuie en fait sur la technologie MagSafe d’Apple et qui offre des vitesses de charge plus élevées (jusqu’à 30 W avec des aimants et 15 W sans) et une compatibilité entre les appareils accrue.

Un temps sans doute trop court pour que Google apporte le Qi2 à ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Mais pour les Pixel 9, pas le temps ? Cela semble pourtant étrange. Ce qui fait que les Pixel 9 sont sous la norme Qi première du nom, avec une vitesse de charge sans fil limitée à 10 W et aucun aimant à l’intérieur.

Contacté par nos confrères d’Android Authority, Google a donné une courte explication à cette absence. La marque argue que le protocole Qi de base est plus facilement disponible et que la norme Qi2 n’apporte pas assez d’avantages pour passer dessus.

Ce que ratent Google et les autres marques en faisant l’impasse sur le Qi2

Toutefois, ce n’est pas le seul constructeur à ne pas proposer de Qi2 sur ses smartphones. Même un autre grand nom n’en a pas intégré sur ses smartphones haut de gamme : Samsung. En effet, les Galaxy S24 (y compris le modèle Ultra) n’ont pas droit à ce standard de charge sans fil. Idem pour les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6, qui ne profitent pas des chargeurs sans fil Qi2 (ou du moins pas à leur pleine puissance).

Au-delà de la charge, la norme Qi2 force les constructeurs à intégrer des aimants spécifiques à l’intérieur de leurs smartphones, comme Apple avec ses iPhone depuis quelques années et sa technologie MagSafe. Au-delà d’une bonne puissance de charge, Qi2 permet aussi de fixer des accessoires magnétiquement au dos de son smartphone : coque, batterie externe, trépied, porte-cartes, etc. C’est également ça que ratent les Pixel 9.