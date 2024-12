Google développerait des lunettes connectées à votre vue

De nouvelles images issues de brevets ont fait leur apparition, dévoilant plus d’informations sur les futures lunettes connectées de Google.

Le prototype de lunettes connectées de Google // Source : Google

Après avoir officiellement mis fin à la vente des Google Glass en 2023, la firme de Mountain View semble prête à se relancer dans le bain. Si ces nouvelles lunettes n’en sont aujourd’hui qu’à l’état de prototype, de nouvelles informations dévoilé par Tom’s Guide suggèrent qu’elles pourraient s’adapter à la vue de tous les utilisateurs.

Lunettes pour tous

Les brevets qui ont récemment été découverts par Patently Apple indiquent la manière dont Google procèderait pour insérer des verres correcteurs au sein de ses lunettes.

Image issue d’un des brevets de conception des futures lunettes connectées de Google. // Source : Patently Apple

Sur ces images, on apprend que la conception des lunettes de Google pourraient fonctionner de différentes manières. L’une d’entre elles, permettrait un empilement de verres avec l’affichage des informations sur l’un et aurait une correction neutre laissant la possibilité de monter en arrière de celui-ci un verre correcteur. Cette solution permettrait à des usagers d’utiliser quotidiennement ces lunettes avec une prescription adaptée et plus encore de pouvoir les changer en fonction de l’évolution de leur vue au cours du temps. En outre, il y aurait également des modèles qui n’aurait pas de verre correcteur, pour les personnes qui souhaitent utiliser les fonctions de ce dispositif mais qui n’ont pas de problème de vue.

Les lunettes en sont pour le moment à l’étape du prototype, et comme les brevets fournis ici n’ont pas de numéros attitrés, il est difficile d’en connaître la nature exacte et de confirmer si ces brevets ont bien été déposés. Toutefois, si cette technologie se confirme, les lunettes de Google pourraient bénéficier d’un argument solide pour convaincre des utilisateurs d’essayer leur produit.