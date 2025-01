Google met à l’honneur à un classique du jeu vidéo jouable gratuitement

Adepte des easter-egg, Google dévoile aujourd’hui un nouveau jeu de casse-briques directement intégré à sa barre de recherche.

Google dévoile un nouvel easter egg dédié au casse-briques // Source : Google

Depuis de nombreuses années, Google s’est fait une spécialité à intégrer des jeux au sein de son moteur de recherche. Si l’un des plus connus est le mini jeu Steve le T-rex qui apparait lorsque l’on rencontre une erreur de connexion sur Google Chrome, il en existe bien d’autres. Certains sont dédiés à la période de Noël, d’autres à des événements historiques particuliers et enfin certains comme ce casse-brique mettent à l’honneur certains des classiques du jeu vidéo en s’insipirant ici de Breakout d’Atari.

Un jeu haut en couleur

Pour cette version revisitée du casse-briques, Google personnalise le jeu aux couleurs de l’entreprise avec quatre rangées de blocs en bleu, rouge, jaune et vert. Pensé comme un véritable jeu d’arcade, il introduit des briques spéciales offrant différentes améliorations : certaines modifient la trajectoire de votre balle en la rendant plus rapide, plus lente ou capable de traverser l’écran. Votre raquette, elle aussi, peut voir sa taille s’agrandir, se réduire ou même se figer temporairement.

Votre score est affiché en haut de l’écran, et vous disposez de trois vies pour tenter d’atteindre le meilleur score possible. Une mécanique simple, mais hautement addictive.

Pour accéder au jeu, il suffira de taper « Google block breaker », dans la barre de recherche Google, rapporte 9to5Google.

