L’équipe de Google Stadia a organisé une session de questions/réponses sur Reddit. Voici ce que l’on apprend sur le service de cloud gaming de la firme.

Le lancement de Google Stadia approche, et même si l’on sait déjà beaucoup de choses sur le service, il reste encore des points d’ombres. C’est ce que la firme a tenté d’éclaircir pendant une fameuse session AMA (Ask Me Anything) où une partie de l’équipe en charge de Stadia répondait aux interrogations des internautes sur Reddit.

Stadia Pro se rapproche plus du PlayStation Plus

En juin nous vous expliquions pourquoi il ne fallait pas comparé l’abonnement Stadia Pro avec un « Netflix du jeu vidéo », c’est aussi ce qu’affirme Google qui y préfère une comparaison avec le PlayStation Plus ou le Xbox Live Gold.

Stadia Pro n’est pas « le Netflix du jeu vidéo » comme certaines personnes l’ont indiqué. Une meilleure comparaison serait avec le Xbox Live Gold ou le PlayStation Plus. Les abonnés obtiennent l’accès à la 4K et au son 5.1, avec une promotion sur certains jeux et l’accès à certains jeux gratuitement. Environ un jeu par mois.

Comme ces deux abonnements, l’offre Stadio Pro propose aux abonnés d’ajouter environ un jeu par mois à une collection grandissante de jeux. Si vous arrêtez l’abonnement, vous perdez l’accès à ces jeux, et si vous le reprenez, vous n’aurez pas accès aux jeux ayant été « offerts » pendant la période ou vous aviez résiliée.

Vous obtiendrez à nouveau l’accès à vos jeux Stadia Pro que vous avez obtenus quand vous étiez abonné, mais pas ceux qui ont été offerts aux abonnés quand vous ne l’étiez plus.

C’est très différent d’un abonnement « à la Netflix » qui offre l’accès à un catalogue de dizaines de contenus dès le premier jour.

Pas de free to play sur l’offre gratuite

Google Stadia a la particularité de proposer une offre gratuite, sans abonnement mensuel, donnant l’accès aux jeux achetés sur la plateforme avec une définition limitée au 1080p avec un son stéréo.

Lors du AMA, Google a précisé que l’offre de base ne proposerait aucun free to play. On ne pourra donc pas jouer gratuitement à Fortnite ou League of Legends sur Stadia.

Un réseau social pour Google

On sait que Google n’a pas connu le succès espéré dans le domaine des réseaux sociaux avec Google+. Pour la firme, Stadia est un nouvel essai dans ce domaine, car « les jeux sont la plateforme sociale du futur ». L’équipe assure donc « investir un maximum dans les fonctions sociales, de communications et pour la sécurité sur Stadia ».

Les sauvegardes de jeux seront récupérables

Comment faire pour transférer ses sauvegardes d’une console de jeu classique ou d’un PC vers Stadia, ou le contraire ? Difficile de l’imaginer avec du « jeu dans le cloud ».

À cette interrogation, Google explique que son service takout de récupération des données sera compatible avec Stadia dès le premier jour. Il sera donc possible de télécharger les sauvegardes de ses jeux depuis Stadia.

Les autres informations

Voici d’autres petites informations glissées dans les réponses des employés.