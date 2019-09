Le successeur des routeurs Google WiFi serait un paquet de trois routeurs « en étoile », dotés pour deux d’entre eux d’un Google Assistant.

Google s’était lancé en 2016 dans le marché du Wi-Fi à domicile, mais son routeur Google WiFi n’avaient pas connu d’évolution depuis. Des rumeurs suggéraient qu’il s’apprêterait à recevoir un coup de neuf, à l’événement annuel Made By Google le 15 octobre où l’on attend aussi le smartphone Pixel 4. Des sources contactées par 9to5Google confirment cette date de lancement et permettent d’en apprendre un peu plus sur ce nouveau routeur.

Son nom, d’abord : Nest WiFi. Depuis l’incorporation pleine et entière de la startup Nest au sein de l’entité Google, en été 2018, on a vu la marque Nest s’estampiller sur les produits domotiques du géant de Mountain View. Le Nest WiFi serait rétrocompatible avec le matériel Google WiFi existant, et sa principale nouveauté serait que deux des trois routeurs prévus dans le paquet fonctionneront de plus comme des enceintes Google Assistant.

Fonctionnement en étoile

Pourquoi deux sur trois seulement ? Parce que Google change de système pour le maillage des routeurs. Dans l’actuel Google Wifi, les trois appareils sont identiques et se relaient le signal les uns aux autres. Le Nest WiFi opterait pour un fonctionnement « en étoile » similaire à celui de son concurrent Amazon Eero, avec un routeur principal transmettant le réseau à deux balises secondaires. Ce seraient ces dernières qui seraient équipées de l’IA vocale.

Les deux routeurs Assistant auraient les mêmes performances que le Google Home Mini ou son futur successeur Nest Mini, également attendu en octobre. Quelques fonctionnalités spécifiques au réseau seraient rajoutées à l’Assistant : par exemple, l’utilisateur pourrait ordonner verbalement de couper le Wi-Fi dans certaines pièces ou pour certains appareils. Les adolescents qui préféreront regarder des séries dans leur chambre au lieu de venir à table n’auront qu’à bien se tenir.