Ne manquez plus que leurs prix. Les Google Pixel 4 seraient vendus plus chers cette année si l'on en croit les informations d'Evan Blass.

Comme c’était déjà le cas des Google Pixel 3, les nouveaux smartphones de Google prévus pour une présentation officielle dans quelques jours maintenant n’en finissent plus d’apparaître en ligne.

Qu’ils s’agissent de leurs fonctionnalités exclusives ou de leurs fiches techniques, les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ont presque tout dévoilé d’eux. Ne manquait qu’une information : leurs prix.

Prix en augmentation pour les Google Pixel 4

Evan Blass, célèbre informateur du milieu, nous offre aujourd’hui les tarifs en dollars canadiens des futurs fers de lance de Google. Le Google Pixel 4 serait vendu 1049,95 dollars canadiens pour 64 Go de stockage, et le Pixel 4 XL démarrerait à 1 199,95 dollars canadiens pour la même configuration.

Android Authority indique sur cette base que les prix pratiqués par Google pourraient augmenter cette année. En comparaison, le Google Pixel 3 démarrait à 999 dollars canadiens l’année dernière, et le Pixel 3 XL dans sa meilleure configuration à 1 259 dollars canadiens.

Malgré tout, difficile pour le moment d’être définitif sur la question. L’inflation et les pratiques tarifaires font énormément varier les prix de pays en pays et d’année en année. En 2019, l’Apple iPhone 11 Pro Max à 256 Go est vendu à 1 249 dollars aux États-Unis, mais 1 729 dollars canadiens à titre d’exemple.

Finalement, l’élément le plus décevant pourrait ainsi être que Google n’offre que 64 Go de stockage pour sa configuration minimale, quand d’autres constructeurs sont désormais passés à 128 Go. Nous attendrons de connaître les prix européens pour nous exprimer définitivement sur la politique tarifaire de la marque cette année.