Google Stadia arrive dans quelques jours et l’application est même déjà disponible au téléchargement. Certains joueurs se posent encore néanmoins beaucoup de questions concernant le service de cloud gaming et les responsables ont décidé d’organiser un AMA (Ask Me Anything) sur Reddit afin de dissiper certaines zones d’ombres.

Parmi les questions qui ont été posées, l’ajout de nouvelles fonctionnalités a soulevé un certain intérêt. À cela, Andrey Doronichev, directeur produit de Stadia, a souhaité rassurer : « les nouvelles fonctionnalités arriveront rapidement après le lancement […] Notre objectif est de publier des nouveautés hebdomadairement après le 19 novembre ». Il précise par exemple que les premiers jeux compatibles avec Stream Connect seront disponibles d’ici la fin de l’année et que les options Crowd Play et State Share devraient être disponibles en 2020.

Pour rappel, Stream Connect permet d’avoir une vue du stream d’un autre joueur lorsque vous jouez, ce qui peut s’avérer pratique pour les jeux en coop ou pour organiser des tournois rediffusés. Crow Play et State Share permettent respectivement de créer une liste d’attente de joueurs avec qui jouer (si un YouTubeur veut affronter sa communauté par exemple) et de partager un « état » de sa sauvegarde pour permettre à quelqu’un d’autre de se retrouver au même endroit (ou plutôt dans les mêmes conditions de jeu). Les achievements (équivalent des Succès sur Xbox ou des Trophées sur PlayStation) arriveront également très vites (et seront déjà enregistrés dès le 19 novembre, seule l’interface reste à peaufiner).

Du déjà-vu

Ce principe de mise à jour hebdomadaire n’est pas nouveau pour Google. Tous les nouveaux services de la firme sont lancés ainsi et c’était par exemple le cas l’année dernière pour YouTube Music. Si dans l’ensemble les promesses ont été tenues, le service de streaming musical n’est pas encore tout à fait à la hauteur de ce que l’on pourrait en attendre.

Espérons que Stadia évolue mieux.