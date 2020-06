Google Stadia Pro : la liste des jeux offerts en juillet 2020

Google Stadia a annoncé la liste des jeux qui sont offerts aux abonnés à l'offre Stadia Pro à compter du 1er juillet prochain. De quoi faire appel à votre esprit créatif et à vos amis dans le collaboratif Crayta, ou bien opter pour un peu de nostalgie avec Monster Boy, un titre en 2D, ou encore un nouveau SteamWorld Dig.

La nouvelle cuvée de jeux sur Google Stadia est arrivée ! A compter du 1er juillet, les abonnés à l’offre Stadia Pro vont pouvoir profiter de quatre nouveaux jeux inclus dans leur offre. Des titres qui peuvent être achetés pour les utilisateurs de l’offre Stadia Base. Et cette fois, Stadia abat une carte plus familiale avec de la nostalgie, du créatif et une petite dose de RPG au Far-West.

La liste des jeux de juillet

Crayta

SteamWorld Dig

Monster Boy et le Royaume maudit

West of Loathing

Pour la première fois, Stadia active sa promesse de collaboration en un clic entre utilisateurs. Grâce à la fonction State Share Beta, Crayta sera son premier titre exclusif offrant la possibilité d’inviter d’autres joueurs à rejoindre sa partie en un lien partagé en direct ou depuis un chat YouTube.

A noter que The Elder Scrolls Online est toujours disponible gratuitement pour les abonnés Stadia Pro, mais jusqu’au 16 juillet.