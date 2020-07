Pixel Buds : les écouteurs true wireless de Google sont disponibles en France

Un mois après leur lancement aux États-Unis, les écouteurs de Google, présentés en octobre dernier, arrivent enfin en France.

En octobre dernier, à l’occasion de la dernière conférence Made by Google, la firme de Mountain View présentait la nouvelle version de ses écouteurs, les Pixel Buds. S’ils n’avaient pas été lancés en France jusque-là, c’est désormais chose faite.

Pour aller plus loin

Google Pixel Buds (2020) : notre revue des tests de ces écouteurs appréciés mais pas sans défaut

Ce lundi, Google a en effet annoncé l’arrivée des Pixel Buds sur le marché français, un mois après leur sortie outre-Atlantique. La principale innovation de cette nouvelle version par rapport aux modèles sortis en 2017 réside dans leur format : des écouteurs true wireless sans aucun câble pour relier une oreillette à l’autre. On retrouve par ailleurs, comme sur la première version, l’intégration de Google Assistant directement dans les écouteurs. On peut ainsi le réveiller en prononçant la phrase « okay Google » ou « hey Google » avant de lancer une requête. On va également pouvoir profiter de la fonctionnalité de traduction instantanée avec le mode conversation.

Les écouteurs Google Pixel Buds sont dotés d’une batterie avec une autonomie de cinq heures, extensible à 24 heures avec le boîtier de recharge. Google assure avoir particulièrement travaillé sur le confort des écouteurs intra-auriculaires afin qu’ils soient agréables à porter. Une petite ailette vient ainsi caler confortablement l’écouteur contre la conque. Les Google Pixels Buds sont résistants à l’eau et à la transpiration.

L’aspect logiciel n’est pas en reste avec un son « adaptatif » qui permet de régler automatiquement le volume en fonction des bruits environnants. Si les écouteurs sont capables d’annuler les bruits ambiants pour votre interlocuteur lors d’appels téléphoniques, ils ne profitent cependant pas d’une réduction de bruit active lors de l’écoute.

Prix et disponibilité des Google Pixel Buds

Les Google Pixel Buds sont d’ores et déjà disponibles en blanc, au prix de 199 euros. Google prévoit d’autres coloris — noir, menthe et corail — dans les prochains mois.