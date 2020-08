Chrome 86 : Google va vous protéger des formulaires non sécurisés

Google annonce que Chrome vous protègera davantage lors de l’utilisation de formulaires non sécurisés. La version 86 du navigateur, prévue pour septembre 2020, indiquera maintenant lorsqu’un formulaire peut éventuellement présenter des risques.

En quelques années, Chrome s’est imposé comme le navigateur internet le plus plébiscité au monde avec plus de 2 milliards d’utilisateurs (PC et mobile confondus). Google a donc une responsabilité dans la prévention des risques liés aux données de ses utilisateurs. Aussi met-il à jour régulièrement Chrome avec de nouvelles solutions pour contrer les attaques malveillantes ou, tout simplement, améliorer les performances du navigateur. Dernière grosse évolution en date : le passage obligatoire pour les éditeurs de sites au HTTPS pour pouvoir jouir de tous les avantages de Chrome et surtout d’un bon référencement sur le moteur de recherche de Google.

Aujourd’hui, Google annonce que la prochaine version de Chrome (86) renforcera encore la sécurité des données des utilisateurs. Désormais, les formulaires non sécurisés seront indiqués de manière très visible afin d’éviter les mauvaises surprises.

Une validation supplémentaire

À l’heure actuelle, les formulaires non sécurisés passent inaperçus pour les utilisateurs de Chrome. Si la page du formulaire indique bien la mention HTTPS, donc sécurisée, les formulaires en eux-mêmes ne le sont pas forcément, aussi vos données peuvent se retrouver là où vous ne le souhaitez pas. Jusqu’à maintenant, un petit cadenas ouvert dans la barre d’URL indiquait ces formulaires non sécurisés, mais Google estime qu’ils ne sont pas assez explicites.

Ainsi, dans la prochaine version du navigateur disponible dès septembre, une petite phrase en rouge indiquera quand les formulaires ne seront pas sécurisés avant même que vous ne remplissiez quoi que ce soit. En parallèle, Google désactivera le remplissage automatique et vous l’indiquera.

Si malgré les alertes vous souhaitez tout de même remplir le formulaire, une grande page apparaîtra à l’écran pour vous signaler que les données envoyées pourront être lues par des tiers. Ce sera votre dernière chance de revenir en arrière. Si vous souhaitez valider, vous pourrez cliquer sur « Envoyer quand même ». Cette action sera irréversible, les risques encourus relèveront donc de votre seule responsabilité. C’est vous qui voyez, y en a qui ont essayé…