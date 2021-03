Le Chromebook fête ses 10 ans, Google en profite pour annoncer des nouveautés

Pour fêter ses 10 ans, Google annonce une série de nouveautés pour Chrome OS. Les utilisateurs de Chromebook vont avoir la vie un peu plus simplifiée.

En 2020, les Chromebook se sont mieux vendus que les Mac. La pandémie a galvanisé le marché du PC et Google semble avoir réussi à tirer son épingle du jeu avec 14,4 % de parts de marché au dernier trimestre 2020 (source : IDC). Cet intérêt accru du public pour ChromeOS et les Chromebook en 2020 n’est toutefois que la continuité d’une tendance pré-pandémie que la crise sanitaire a renforcée. Dans tous les cas, il s’agit d’une belle performance pour un OS qui fête ses 10 ans.

Plusieurs nouveautés pour Chrome OS

Pour l’occasion, Google annonce plusieurs nouveautés pour son OS. Chrome OS est désormais le second OS pour PC dans le monde et surtout, Google précise que c’est le seul qui a été conçu en tant qu’OS moderne pour le Web. En 10 ans, l’interface ne semble pas avoir beaucoup évolué, elle est toujours aussi sobre et efficace, néanmoins les écrans sont devenus tactiles, l’USB-C est devenu un standard (2015), les applications Android sont arrivées avec le Play Store (2016), il y a désormais une puce de sécurité sur tous les Chromebook commercialisés (Titan C depuis 2017).

On-the-go : faciliter l’usage en déplacement

Pour commencer, Google annonce trois grosses nouveautés pour simplifier l’usage.

La première se nomme Phone Hub. Cette fonction est disponible en bas à droite de l’interface Chrome OS, elle affiche des informations sur l’autonomie de votre smartphone, la qualité de la connexion cellulaire, quelques actions rapides de réglages (Hotspot, mode silencieux, mode de localisation) mais aussi les derniers onglets Chrome ouverts sur le téléphone. Si vous avez égaré votre téléphone, vous pourrez le localiser facilement en cliquant sur l’icone. Même chose pour vos notifications, comme signal ou WhatsApp, vous aurez accès aux options de réponses rapides. Ce n’est que le début, car Google souhaite améliorer la connexion entre les smartphones Android et les Chromebook.

Notons tout de même que Samsung va plus loin. Si vous avez un smartphone Samsung et un PC Windows 10, vous pouvez même afficher les apps Android sur votre PC.

La seconde fonctionnalité se nomme : Nearby Share. C’est l’équivalent d’AirDrop dans l’univers Apple. Vous pourrez désormais partager facilement un fichier entre un smartphone Android et un Chromebook. Le transfert est rapide et se fait directement entre les deux machines, plus besoin de passer par le cloud.

Même chose pour partager le Wi-Fi, avec la nouvelle fonction Wi-Fi Sync les accès des réseaux Wi-Fi sont partagés entre tous les appareils, plus besoin de les rentrer sur son Chromebook si on est déjà connecté dessus avec son smartphone.

Rendre plus rapide ChromeOS au quotidien

Le reste des nouveautés sont des fonctions pour rendre Chrome OS plus simple à utiliser quotidien. Ils vont certainement faire sens pour vous car on les retrouve déjà sur macOS, Windows 10 ou encore certaines distributions GNU/Linux. C’est le cas de Screen Capture qui permet de faire rapidement des captures vidéo de l’interface et les partager, l’accès se fait depuis les réglages rapides sur le côté droit.

Tote est un espace où vous pouvez accéder aux fichiers rapidement, les fichiers sont épinglés ainsi épinglés et faciles d’accès. Clipboard reprend l’historique des éléments copiés. Votre Chromebook sauvegarde les cinq derniers éléments copiés pour que vous puissiez copier/coller facilement l’un d’entre eux ou la totalité sur une nouvelle page sans avoir besoin de passer d’une fenêtre à l’autre.

Les réponses rapides (Quick Answers) vous fournissent automatiquement des informations utiles telles qu’une définition ou une traduction, ou effectuent pour vous une conversion d’unités lorsque vous faites un clic droit sur un mot.

Les bureaux virtuels, déjà présents depuis l’année, ont été revus. Toutes les fenêtres précédemment ouvertes sur vos bureaux sont automatiquement restaurées afin de vous interrompre le moins possible dans votre travail. De plus, il vous suffit d’effectuer un clic droit en haut d’une fenêtre pour l’envoyer directement sur l’un de vos bureaux ou sur la totalité d’entre eux, et de glisser quatre doigts sur votre pavé tactile pour passer d’un bureau à l’autre.

Il y a également un nouveau lecteur d’écran pour la synthèse vocale qui offre de nouvelles commandes permettant d’accélérer, de ralentir et de mettre en pause la lecture à voix haute en temps réel, et de passer facilement d’une section de texte à une autre. Ces commandes seront particulièrement utiles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou de troubles de l’apprentissage. Il vous suffit de sélectionner un texte pour le lancer.

Vous vous apercevrez également : les icônes des applis intégrées au Chromebook ont été relookées. Google annonce également une configuration simplifiée pour les écoles et les parents : on peut facilement créer des comptes pour les enfants avec des outils de supervision. Il vous faudra configurer un nouveau Chromebook à l’aide du compte Google d’un enfant (géré avec Family Link).

La plupart de ces nouveautés seront déployées dans les prochains jours, Google n’a pas précisé la date exacte. Il se peut également que quelques nouveautés arrivent plus tard dans l’année.

Plus de 50 produits Chrome OS en 2021

Cette année, Google prévoit de lancer plus de 50 Chromebook avec des formes très différentes : détachables, convertibles, des box également, cela fait plus d’un lancement par semaine.

Parmi les Chromebook les plus populaires, on retrouve l’Acer Chromebook Spin 513 (le Spin 514 a été annonce) en Europe, l’Asus Chromebook CX9 également ainsi que le Dell Latitude 7410. Plus localement, le HP Pro c645 ou encore le Lenovo ThinkPad C13 Yoga. Au Royuaume-Uni, le Samsung Galaxy Chromebook 2 fonctionne très bien.