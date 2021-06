Les YouTubeurs dont les vidéos ont été démonétisées pourront faire appel

Une vidéo ou une chaîne éjectée du programme partenaire de YouTube pourrait bénéficier d'un réexamen. Le ou la vidéaste à l'origine de l'appel aura l'occasion de réexpliquer le « processus créatif » de sa chaîne. Pour l'heure, la procédure est seulement disponible auprès d'une poignée de créateurs afin de la tester.

Depuis quelques mois, YouTube semble décidé à donner plus de marge de manœuvre aux créateurs. Et s’il y a bien un problème sur YouTube, c’est la démonétisation. Quiconque passe un peu de temps sur la plateforme de vidéos de Google a déjà vu des YouTubeurs se plaindre qu’une vidéo ait été démonétisée. Jusqu’ici, les moyens d’action des vidéastes étaient assez limités. C’est pourquoi la plateforme teste en ce moment même, auprès d’un petit groupe de personnes, une nouvelle possibilité de faire appel.

Précisons qu’il y a deux manières d’être démonétisé. La première consiste à être catégorisé comme « non adaptées à la majorité des annonceurs ». Il est déjà possible de faire appel dans ce cas là et l’examen se portera sur des questions morales. La deuxième consiste à se voir sorti ou suspendu du Programme Partenaire de YouTube (YPP). Là, l’examen se portera davantage sur des questions souvent répréhensibles par la loi : Spam, nudité, contenus dangereux, harcèlement, etc. Et c’est dans le cadre d’une suspension ou d’un bannissement du programme partenaire de YouTube que la possibilité de faire appel est désormais étudiée.

Examen et appel sous 7 jours

Dans une note de blog, YouTube écrit : « Nous expérimentons les appels vidéo pour vous aider à nous donner des informations supplémentaires sur votre chaîne et son contenu si vous pensez que nous avons fait une erreur en suspendant ou en rejetant votre chaîne de YPP. Notre équipe politique examinera votre vidéo et reconsidérera votre chaîne en tenant compte du contexte commun. »

Selon le site 9to5Google, les vidéastes bannis ou démonétisés pourront envoyer une courte vidéo attachée à leur appel pour expliquer leur processeur créatif. Il leur sera possible de le faire immédiatement et YouTube assure que la monétisation pourrait être réactivée sous 7 jours après l’examen de la demande d’appel, si l’appel parvient à montrer que la « chaîne est conforme à nos politiques », écrit encore la plateforme.

« Cette expérience n’est disponible que pour un petit pourcentage de créateurs dans YPP, mais nous espérons étendre le programme à l’avenir », indique encore YouTube. Pour accéder au programme partenaire de YouTube, il faut un minimum de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage de vidéos publiques.