Le difficile démarrage de HMD avec ses smartphones Pulse : le marketing a encore frappé

HMD Global, vous les connaissez. C'est une entreprise finlandaise qui exploite la licence de marque Nokia, et il a lancé sa propre gamme de smartphones : les HMD Pulse. Malheureusement, le lancement est entaché d'erreurs de marketing.

Les trois nouveaux téléphones HMD sont équipés du même SoC, à savoir le processeur Unisoc T606. Il s’agit d’un processeur d’entrée de gamme à huit cœurs. La batterie et l’écran des smartphones sont également identiques. Ils sont dotés d’un écran de 6,65 pouces et d’une batterie de 5 000 mAh. Ce qui les différencie principalement, c’est l’appareil photo et la vitesse de charge. Mais on y reviendra.

Marketing trompeur ?

Le hic, c’est la présentation des produits. Avant le lancement, les rendus des HMD Pulse montraient des smartphones avec des bordures très fines. Mais une fois les produits lancés, la réalité était tout autre : des bords larges et un menton épais, signes distinctifs des smartphones moins coûteux.

HMD Pulse (après) HMD Pulse (avant)

Ces détails vont non seulement ternir l’image de la marque, mais cela va également soulever des questions sur la sincérité de ses pratiques marketing. HMD s’est excusé, mais le mal est déjà fait.

Malgré tout, les trois smartphones sont particulièrement intéressants, car HMD Global promet des réparations faciles et vend des pièces détachées directement aux consommateurs, avec l’aide de iFixit, tandis que les appareils recevront deux mises à jour Android majeures et trois ans de correctifs de sécurité. On vous en parle dès que possible.