Le Honor Magic 5 Pro refuserait de jouer les challengers en photo

Honor prépare son prochain Magic5 Pro et les premiers détails sur son éventuelle configuration photo font surface.

Le Honor Magic 4 Pro n’a peut-être pas fait autant parler de lui que d’autres smartphones haut de gamme, il n’en restait pas moins un excellent photophone qui a récolté 8/10 dans nos colonnes. Voici venir son héritier, le Honor Magic 5 Pro.

D’après le très bien informé Digital Chat Station, le téléphone intègrerait un Snapdragon 8 Gen 2, ce qui n’est pas une grande surprise. Autre élément plus intéressant, il embarquerait quatre capteur 50 mégapixels. On peut s’attendre à un grand angle, un ultra grand angle et deux téléobjectif. Une configuration qui n’est pas sans rappeler les rumeurs entourant un Oppo Find X6 Pro par exemple, ce qui présage du bon.

Le leaker officiant sur Weibo ajoute qu’un modèle Ultimate serait aussi sur les rangs avec pas moins de cinq capteurs, quatre en 50 mégapixels et un 64 mégapixels.

Zoom X100

Sur une image partagée par un utilisateur de Twitter, on distingue un visuel possible pour le modèle de base, avec seulement trois capteurs.

Il reprendrait le bloc photo en matrice ronde au dos qui a fait l’identité de la série Magic 4. Autre élément intéressant qu’on peut tirer de ce visuel, la présence d’un zoom numérique X100, ce qui laisse présager d’un zoom optique avec un facteur de zoom assez important.

Une image publiée par sparrot news (ci dessus) permet de corroborer en partie ce visuel. Les Honor Magic 5 Pro et Magic 5 Ultimate sont attendus pour une présentation officielle d’ici la fin février.

