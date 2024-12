Voici le Honor GT, un smartphone aussi puissant qu’un Galaxy S24 Ultra

Honor s’apprête à présenter son GT, un smartphone équilibré qui reprend des composants haut de gamme de l’année écoulée.

Honor GT // Source : Honor

On trépigne, on piétine et le Magic 7 Pro se fait encore attendre. Futur smarpthone haut de gamme de Honor, il est précédé par le Honor GT qui sera présenté le 16 décembre prochain. Celui-ci vient remplacer le Honor 90 GT dans la gamme.

En France, nous n’avions eu droit qu’au Honor 90, lequel ne nous avait d’ailleurs pas trop convaincus lors de son test. Pour 600 euros, on était en droit de prétendre à mieux.

Le GT nous parviendra-t-il un jour ? La question est entière, mais sur le papier, on aimerait bien pouvoir jouer avec.

Les premiers visuels de l’appareil montrent un design particulièrement soigné. Sobre, il se décline en trois teintes : noir, blanc et vert. Chacune possède un dos en deux finitions ce qui lui donne une touche toute singulière.

Contrairement à la série Magic, Honor conserve un module photo traditionnel. Rectangulaire, il est cerclé de métal avec un coin en biseau accueillant le sigle GT. En rouge sur le modèle blanc, il donne un aspect racé.

Le Snapdragon 8 Gen 3 aux commandes ?

Honor n’a pas dévoilé les caractéristiques techniques du GT. Selon l’informateur Digital Chat Station, il est à prévoir une double optique stabilisée de 50 Mpx. À l’intérieur trônerait le Snapdragon 8 Gen 3, soit le SoC haut de gamme de Qualcomm qui animait entre autres le Galaxy S24 Ultra de Samsung et le Magic 6 Pro.

À noter qu’il sera lancé avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et de 256 à 1000 Go de stockage.

Honor GT // Source : Honor

Ajoutons à cela, une charge rapide à 100 Watts. Voilà ce que l’on peut dire actuellement de ce Honor GT qui semble, sur le papier, assez équilibré et un bon futur concurrent pour les Xiaomi 14T et Galaxy S24 FE.