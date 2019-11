Article sponsorisé par AliExpress

AliExpress ne lésine pas sur les bonnes affaires. Pour le Black Friday, le Honor 9X (64 Go) se récupère à moins de 170 euros, tandis que le Redmi Note 7 64 Go passe à 153 euros. Et ce ne sont pas les seuls bons plans de l’ecommerçant.

Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, AliExpress propage toujours plus de bons plans à l’occasion du Black Friday. Voici les meilleures affaires que vous pourrez réaliser durant tout le week-end sur le site marchand, aussi bien sur des smartphones que sur des écouteurs, des bracelets connectés ou des box TV.

Le Honor 9X à 161 euros

Envie d’un téléphone grand format ? Le Honor 9X et sa dalle LCD de 6,59 pouces à la définition 2 340 x 1 080 pixels est la solution vers laquelle se tourner. Avec une bonne luminosité et un bon taux de contraste, comme nous l’avons remarqué dans notre test, le Honor 9X est agréable à l’œil. Particulièrement endurant, grâce à une batterie 4 000 mAh, ce smartphone délivre des performances correctes pour cette gamme de prix avec un Kirin 710F et 4 Go de mémoire vive. Son triple capteur arrière (48 + 8 + 2 mégapixels) lui confère une expérience photo efficace, surtout de jour.

Dans le cadre du Black Friday, le Honor 9X (4 + 64 Go, disponible en rouge, bleu et noir) est vendu 161,96 euros sur AliExpress. Pensez à cocher la case “Original EU charger” au moment de la commande. Sachez que la livraison ne devrait pas prendre plus de 15 jours, ce qui permet de l’avoir en amont de Noël.

Le Redmi Note 7 à 153 euros

Sorti au premier trimestre 2019, le Redmi Note 7 s’est rapidement trouvé une place dans nos petits cœurs tant la marque a su s’appliquer pour proposer un téléphone milieu de gamme exceptionnel. Le design est soigné, avec son superbe dos en verre et l’arrivée d’un port USB Type-C à côté de la prise jack. Sous la dalle LCD borderless de 6,3 pouces se cache un Snapdragon 660 (oui, à ce prix-là), 3 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Dans cette gamme de prix, le Redmi Note 7 est très performant, en restant fluide aussi bien à usage normal qu’en jeu. La bonne optimisation d’EMUI et sa batterie de 4000 mAh offrent une solide autonomie de deux jours, voire plus, au téléphone.

À l’occasion du Black Friday, AliExpress propose le Redmi Note 7 à 153,20 euros. À ce prix-là, le Redmi Note 7 est un incontournable pour celles et ceux qui veulent un téléphone performant (et beau) sans se ruiner. Comptez sur un délai de 15 jours pour la livraison.

La Xiaomi Mi Box S 4K et la Mi Box S à 42 et 32 euros

En choisissant la Xiaomi Mi Box S, vous optez pour la meilleure alternative à l’Apple TV et à la Nvidia Shield (voire au Chromecast), avec un rapport qualité/prix plus qu’intéressant. Que ce soit avec son interface sous Android TV et sa télécommande, la Xiaomi Box S est particulièrement facile à prendre en main. Elle éprouve peut-être quelques difficultés avec les jeux en 3D, mais son cast intégré vous permet de vous passer d’un Chromecast classique et plus onéreux (pour sa version Ultra capable de streamer en 4K). Quant à celles et ceux qui ne jure que par les contenus en 4K, Xiaomi décline sa Mi Box S en version 4K pour seulement quelques euros de plus.

Vendue habituellement plus de 70 euros, la Xiaomi Mi TV Box S 4K affiche dès à présent un tarif de 42,54 euros. Sa petite sœur, la Xiaomi Mi Tv Box S est proposée, elle, au prix de 32,91 euros. Là aussi, la livraison ne devrait pas excéder les 15 jours, ce qui laisse amplement le temps de récupérer la Mi TV Box S avant Noël.

Le Xiaomi Mi Band 3 et le Mi Band 4 à 15 et 21 euros

Peu de choses différencient le Xiaomi Mi Band 3 et le Mi Band 4 si ce n’est que ce dernier intègre un écran OLED de 0,95 pouce en couleur, ce qui améliore le confort d’usage. Pour le reste, vous êtes en face de deux excellents bracelets connectés à l’autonomie monstrueuse. À usage normal, les bracelets peuvent tenir une vingtaine de jours avant de réclamer une recharge. Outre la possibilité de gérer vos notifications importantes, ainsi que l’heure et la météo, les Xiaomi Mi Band 3 et Mi Band 4 vous offrent un suivi de votre activité et de votre sommeil grâce à leur cardiofréquencemètre intégré.

Dès aujourd’hui, le Xiaomi Mi Band 3 est vendu 15,59 euros sur AliExpress. Si vous préférez profiter d’un écran OLED en couleur, le Xiaomi Mi Band 4 à de quoi vous séduire en affichant un prix de 21,50 euros. Si vous optez pour un envoi depuis l’Espagne, vous obtiendrez votre bracelet en moins d’une semaine.

Les écouteurs Redmi AirDots à 16 euros

Redmi a su se faire une place de choix sur le segment de l’entrée de gamme en proposant avec ses AirDots des écouteurs true wireless à l’excellent rapport qualité/prix. Fiables et supportant le Bluetooth 5.0, les AirDots sont également compatibles avec Google Assistant et, par extension, le contrôle vocal. Leur étui de recharge leur fournit une autonomie totale de 12 heures, ce qui vous permet de profiter d’une journée d’écoute musicale en toute sérénité.

Les Redmi AirDots noirs sont vendus 16,48 euros par AliExpress, contre 22 euros. Il vous faudra patienter environ 15 jours pour la livraison.

