Les Honor MagicBook 14 et 15 ont un joli refresh : AMD Ryzen 7 nm et plus de stockage

Honor profite de l'IFA pour faire quelques changements dans sa gamme de PC Portable. Les MagicBook 14 et 15 se renforcent avec de nouveaux modèles de fin d'année.

Honor a dévoilé une nouvelle gamme de PC portable à l’IFA 2020. La marque a surtout officialisé le lancement en France du MagicBook Pro (qui en profite pour passer d’Intel à AMD), mais en profite aussi pour lancer un refresh de ses deux PC déjà sur le marché : les MagicBook 14 et 15. Le design et la plupart des caractéristiques n’ont pas changé depuis notre test du milieu d’année, mais Honor renforce ses machines avec un nouveau processeur et plus de stockage.

AMD Ryzen 4000U en 7 nm et plus de stockage

En comparant point par point la fiche technique, on trouve peu de nouveautés dans ce petit refresh de fin d’année : on a toujours un écran de 14 pouces IPS, une connectique proposant de l’USB-C, du HDMI, de l’USB 3.0 et de l’USB 2.0, pas de Wi-Fi 6, un lecteur d’empreinte, une batterie de 56Wh et un chargeur de 65W. En fait, même les dimensions de la machine n’ont pas changé : 322,5 mm × 214,8 mm × 15,9 mm pour 1,38 kg (pour la configuration 14 pouces). Un signe qui montre que les changements seront légers.

On ne trouve en fait que deux différences : le processeur est désormais une puce AMD Ryzen 5 4500U gravée en 7 nm. Il utilise la dernière architecture AMD Zen 2, ce qui devrait offrir un joli bond en performances comparées à la précédente génération. Ce n’est pas tout, notre test pointait un stockage de seulement 256 Go sur la version précédente. Honor semble avoir réagi à cette plainte puisque le refresh propose désormais 512 Go de stockage SSD sur PCI Express. Un espace beaucoup plus généreux pour héberger Windows 10, quelques logiciels et pas mal de documents.

Un prix de lancement en hausse

Honor annonce que le MagicBook 14 (512 / 8 Go) sera lancé le 21 septembre en France à partir de 749,90 euros. C’est une jolie hausse de 150 euros pratiqués par la marque alors que le MagicBook 14 avait été lancé en milieu d’année à 599,90 euros en France (avec en plus une montre MagicWatch 2 offerte pendant la période de lancement). Le modèle précédent reste cependant en gamme, pour un tarif plus accessible.

Ce tarif annoncé est en fait identique à celui du MateBook D du cousin Huawei au lancement en France (avec 512 Go de stockage). Pour rappel, le MagicBook première génération était un clone du MateBook D, avec à l’époque moins de stockage. Il sera intéressant de voir si Huawei renouvelle le MateBook D en France à l’avenir, ou si le fabricant veut laisser à sa marque sœur cet espace sur le marché.