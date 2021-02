Honor : le renouveau est attendu pour cet été avec un smartphone premium

Honor nous a confirmé travailler sur de nouveaux smartphones pour 2021. Un téléphone haut de gamme est ainsi attendu pour le Mobile World Congress, qui aura lieu à la fin du mois de juin.

Depuis deux mois et demi, Honor est devenu un constructeur à part entière. Revendue par son ancienne maison-mère, Huawei, la marque chinoise s’est libérée du joug des sanctions américaines. Un premier smartphone, le Honor View 40, a déjà été présenté il y a quelques jours en Chine. Néanmoins, il ne s’agira pas du seul smartphone Honor attendu cette année.

Nous avons pu nous entretenir avec Honor France au sujet des prochaines étapes pour le constructeur. Alors que la filiale française va peu à peu prendre son indépendance de Huawei France — notamment avec ses propres locaux — de nouveaux appareils sont attendus dans les mois à venir.

Il faut dire que 2020 a fait figure de vache maigre pour Honor. Soumis aux sanctions américaines, le constructeur s’est surtout concentré sur les objets connectés et les ordinateurs, ne lançant qu’une poignée de smartphones. Néanmoins, cela changera radicalement dans les mois à venir. Au cours du second trimestre 2021, Honor compte ainsi se relancer sur le marché avec des ordinateurs, des bracelets connectés et des smartphones. On peut ainsi espérer à une annonce française du Honor View 40 d’ici le mois de mai prochain en France.

De grosses annonces attendues pour le MWC

Néanmoins, c’est véritablement à la fin du premier semestre et à l’occasion du MWC décalé que Honor prévoit d’attaquer de front le marché avec un nouveau smartphone haut de gamme :

On aura un gros temps fort fin juin, début juillet, à l’occasion du Mobile World Congress pour montrer notre idée d’appareils très innovants, des produits haut de gamme, avec un beau produit.

On sait par ailleurs que Honor travaille désormais avec Qualcomm pour la fourniture de SoC. Or, le Honor View 40 était équipé d’une puce Dimensity 1000+ de MediaTek. C’est justement avec l’appareil qui sera présenté durant le MWC que l’on pourrait découvrir le premier smartphone Honor doté d’une puce Qualcomm haut de gamme, le Snapdragon 888.

Par ailleurs, certaines rumeurs évoquent les travaux de Honor au sujet d’un smartphone à écran pliable. Un projet sur lequel l’ancienne marque de Huawei commençait déjà à évoquer début 2019. Cependant, les sanctions américaines sur le groupe chinois semblent avoir freiné ses ardeurs. Finalement, on peut s’attendre à une annonce de ce type dans les prochains mois, probablement avec un format plus compact, comme celui du Motorola Razr ou du Samsung Galaxy Z Flip.