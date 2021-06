Honor lance de nouveaux écouteurs à réduction de bruit pour 60 euros

À l'occasion d'un événement en Chine, Honor a lancé sur place de nouveaux écouteurs True Wireless en complément de trois nouveaux smartphones, les Honor 50, 50 Pro et 50 SE. Ces nouveaux écouteurs sans-fil se veulent abordables, avec un tarif annoncé à environ 60 euros HT.

Honor a lancé en Chine ses premiers écouteurs depuis sa séparation d’avec Huawei. Baptisés Honor Earbuds 2 SE, ces écouteurs intra-auriculaires true wireless misent notamment sur une réduction de bruit active, une autonomie de 10 heures et un prix contenu : 469 yuans, soit un peu plus de 60 euros hors taxes. Déclinés en noir et blanc, ils pourraient finir par arriver en France.

Notons que dans l’immédiat, le catalogue français d’Honor ne propose plus d’écouteurs True Wireless. Il est néanmoins toujours possible de trouver chez les e-vendeurs certains modèles lancés sous l’ère Huawei, comme les très bons Magic Earbuds, testés par nos soins en juillet dernier et disponibles aux alentours de 100 euros.

Des écouteurs pas chers et bien pourvus ?

Quoi qu’il en soit, les Honor Earbuds 2 SE peuvent compter sur deux micros. C’est eux, aidés d’une couche d’IA, qui permettront à l’ANC d’opérer pour atténuer les bruits extérieurs. Comme sur de nombreux modèles de la concurrence, un mode « transparent » est d’actualité pour écouter ce qu’il se passe dans son environnement ou participer à une conversation sans retirer ses écouteurs. On pourra aussi compter sur des drivers de 10 mm pour proposer une bonne qualité audio.

Comme le souligne GizChina, les Honor Earbuds 2 SE ressemblent beaucoup aux Huawei FreeBuds 4i. Les deux modèles étaient vraisemblablement en développement au même moment alors que Honor et Huawei n’étaient pas encore séparés. Ce motif explique aussi la proximité esthétique constatée entre les Honor 50 et les futurs Huawei P50.

Les nouveaux écouteurs sans fil d’Honor disposent pour le reste du Bluetooth 5.2, et embarquent une batterie de 55 mAh pour les écouteurs contre 410 mAh pour le boitier. Cela leur permet sur le papier de tenir jusqu’à 10 heures en lecture musicale continue, tandis que leur boîtier profite d’une autonomie de 32 heures d’après la marque. Un système de recharge rapide est également annoncé pour récupérer 4 heures d’écoute en seulement 10 minutes de charge.

Les Honor Earbuds 2 SE seront commercialisés à compter du 25 juin en Chine.