Le performant Huawei MateBook 14 2021 perd 350 € pendant les French Days

Dans la catégorie des PC portables dits "premium" mais abordables, le Huawei Matebook 14 2021 à de très bons arguments. Son prix baisse fortement sur le site de Huawei pendant les French Days et passe de 1 099 euros à seulement 749 euros.

S’il n’est plus en phase avec le marché des smartphones, Huawei a investi fortement dans le secteur des PC portables de bien bien belle manière. La gamme Matebook est sans aucun doute ce que le constructeur a réussi de mieux dans le domaine. La version 2021 du Matebook 14 propose une fiche technique solide en plus d’un design soigné et pendant les French Days, ce modèle est proposé avec 350 euros de réduction sur la boutique en ligne du constructeur.

Les points forts du MateBook 14 (2021)

L’écran 2K tactile au forfait 3:2

Intel Core i5 de 11e génération + 16 Go de RAM + SSD NVME de 512 Go

La très bonne autonomie

Au lieu de 1099,99 euros, le Huawei MateBook 14 version 2021 est aujourd’hui disponible à 749,99 euros sur le site du constructeur pendant les French Days.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei MateBook 14 2021. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un Laptop classieux avec des airs connus

Le Huawei MateBook 14 version 2021 se base sur le design de son prédécesseur tout s’inspirant des références d’autres marques et notamment du côté d’Apple. Son écran IPS de 14 pouces affiche une définition 2K (2160 x 1440 pixels), il est tactile et est au format 3:2, ce dernier étant très prisé pour une configuration de travail. De plus, il est doté de bords réduits grâce à l’absence de la caméra frontale en haut de l’écran, celle-ci se situant dans une des touches du clavier via un système de rétractation. Il ne pèse d’ailleurs que 1,49 Kg et se révèle parfait pour être transporté dans un sac.

Une fiche technique costaud

Sous le capot, ce Matebook 14 n’a clairement pas à rougir de la comparaison avec les autres références du marché. One retrouve un processeur Intel Core i5-1135G7, de la génération Tiger Lake-U), épaulé par 16 Go de mémoire vive et un SSD de type NVME d’une capacité de 512 Go. Il est donc très à l’aise pour tout type de tâche, même avec les plus exigeants comme le montage photo ou vidéo poussé. En revanche, ce n’est pas une machine pensée pour le jeu, son chipset graphique étant encore trop limité pour des titres récents. Il dispose aussi d’une connectique complète avec la présence de deux ports USB-A, un port USB-C (non compatible Thunderbolt 4), une prise casque et une sortie HDMI.

Son autonomie est également à prendre en compte puisqu’il table sur une endurance de 11 heures selon le constructeur. Il a par ailleurs le mérite de se recharger rapidement avec un bloc d’alimentation de 65W.

