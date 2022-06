Huawei MateBook 16S et D16 : la marque renouvelle ses PC portables

Huawei lance deux nouveaux PC portables en France : les Huawei MateBook D16 et 16S.

Si Huawei a bien du mal à convaincre en France avec ses smartphones, le fabricant s’est trouvé une nouvelle vie très pertinente de constructeur de PC portables. La plupart de ses machines sous Windows sont réussies et à des prix attractifs et nous les recommandons. On est toujours impatients de découvrir de nouvelles références. C’est justement ce que Huawei a pu dévoiler le mercredi 29 juin.

Huawei MateBook 16S

On commence par le petit fleuron parmi les deux nouveaux ordinateurs présentés, le Huawei MateBook 16S. On parle d’une machine commercialisée en deux configurations, à 1699,99 et 1899,99 euros en France selon le modèle du processeur, avec une sortie prévue le 12 juillet (les précommandes ouvrent le mercredi 29 juin).

Il s’agit d’une nouvelle déclinaison de la gamme S que l’on connaissait déjà en format 13 et 14 pouces, avec cette fois, comme son nom l’indique, une diagonale de 16 pouces. Le format de 3:2 avec une définition de 2520 x 1680 pixels devrait offrir une très large surface d’affichage pour ce PC équipé d’un écran quasi borderless.

Source : Huawei Source : Huawei Source : Huawei

À l’intérieur, on retrouve une puce Intel de 12e génération : au choix un Intel Core i5-12500H ou un Intel Core i7-12500H. Avec un châssis de 1,99 kg et avec un circuit de refroidissement ajusté, Huawei promet un niveau de puissance attribué à 54 W pour maintenir des performances élevées. La puce sera épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage SSD. Le tout sera alimenté par une batterie de 84 Wh et un adaptateur de 90 W.

Côté connectique, on retrouvera de l’USB 3.2 Gen 1 sur deux ports Type-A (le format classique), un port USB-C, du Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0 et un port jack 3,5 mm. La connexion sans-fil se fera avec du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Huawei MateBook D16

L’autre PC dévoilé aujourd’hui propose aussi un format 16 pouces, mais avec des caractéristiques revues à la baisse pour adoucir la facture. Le Huawei MateBook D16 sera commercialisé également à partir du 12 juillet, pour un prix plus accessible de 999,99 ou 1299,99 euros, toujours selon le modèle de processeur choisi.

Source : Huawei Source : Huawei Source : Huawei

L’écran borderless adopte ainsi un format plus classique de 16:10 avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Les deux puces Intel choisies sont identiques (Intel Core i5-12500H ou Intel Core i7-12500H), mais avec une enveloppe thermique moindre (40 W) et le port Thunderbolt 4 est troqué pour un simple USB-C plus lent. La batterie passe à 60 Wh, ce qui allège le PC à 1,7 kg, avec un chargeur de 65 W. Dans le détail, on note aussi que l’un des ports USB Type-A passe à un simple USB 2.0 et le stockage sera limité à 512 Go.

