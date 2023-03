Huawei vient d'annoncer les P60 et le Mate X3. S'ils possédaient les services Google et une connexion 5G, seriez-vous tentés par l'achat d'un smartphone Huawei ?

Mai 2019, l’embargo américain tombe sur Huawei. À compter de cette date, les smartphones de la marque ne pourront plus accéder aux services Google et la marque devra batailler pour se fournir sur certains composants obligatoires pour proposer la 5G dans ses téléphones. Même si la marque se voit bien remonter sur le trône des smartphones, elle a donc deux gros cailloux dans sa chaussure.

Cette semaine de mars 2023, Huawei a sorti quatre nouveaux téléphones. Trois flagships traditionnels, les Huawei P60, P60 Pro et P60 Art et un smartphone pliant, le Huawei Mate X3. Tous ces appareils sont bourrés de technologies. Les P60 par exemple compteront probablement parmi les meilleurs photophones du marché comme chaque année. Le Huawe Mate X3 est le premier pliant à intégrer la communication par satellite, mais aussi le premier à posséder une charnière en goutte d’eau et une certification IP 68.

Mais hélas, Huawei est boudé par les consommateurs et récolte bien souvent des notes en dessous de ce à quoi pourrait prétendre la marque du fait de l’absence de 5G dans ses téléphones et de l’absence des services Google. En résulte une chute vertigineuse qui a sorti la marque des tops 5 des ventes partout dans le monde, alors qu’elle prétendait presque à devenir numéro un mondial avant l’embargo.

Sans embargo, achèteriez-vous un smartphone Huawei ?

Pour ces raisons, nous nous sommes demandé ce qu’il se passerait si, demain, Huawei voyait l’embargo s’envoler. Retourneriez-vous acheter un smartphone Huawei ou pas vraiment ?

Chargement Sans embargo, achèteriez vous un smartphone Huawei ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, avec ou sans embargo

Oui, c'est la seule chose qui me freine

Je serais très tenté de craquer

Non, je ne pense pas

Non, je ne suis plus intéressé par cette marque

Comme d’habitude, en plus de voter, n’hésitez pas à nous donner la raison de votre choix en commentaire. En fin de semaine, nous remonterons ce sondage en intégrant les remarques les plus intéressantes.

