Huawei Watch GT 4 : enfin une montre connectée aussi chic qu’un bijou

Avec sa nouvelle Watch GT 4, Huawei prouve qu’il n’est pas nécessaire d’arbitrer entre l’élégance d’une montre de luxe et les prouesses technologiques des modèles connectés. Chic et hautement équipée, la Huawei Watch GT 4 est en plus abordable, avec un prix de lancement de 249,99 euros.

La plupart des montres connectées arborent un look très sportif et épuré, difficile à associer avec un costume ou un tailleur. Or, ne la porter que pendant les quelques heures de votre entraînement sportif n’est pas suffisant pour en retirer tous les bénéfices du suivi de la santé.

Face à ce constat, Huawei a élaboré une montre connectée aussi raffinée qu’un bijou et dotée de technologies avancées en matière de suivi de la santé et des activités sportives : la Watch GT 4. Ce nouveau modèle sera disponible dès le 16 octobre à partir de 249,99 euros. Mais Huawei vous permet dès à présent de la précommander sur sa boutique en ligne et vous offre pour l’occasion une paire d’écouteurs sans fil FreeBuds SE 2.

Une montre connectée digne de la joaillerie

Dès la première série de Watch GT lancée en 2018, Huawei a mis le paquet côté design afin que ses montres connectées ressemblent le plus possible à des modèles analogiques et gagnent ainsi en élégance.

Le pari est réussi, surtout sur les nouvelles Watch GT 4 de 41 et 46 mm, dont la conception et les finitions rappellent celles de la joaillerie de luxe. Rien n’a été laissé au hasard sur cette montre connectée hautement personnalisable, qui se décline en huit modèles différents.

Côté bracelet, Huawei a privilégié des matériaux nobles comme le cuir et l’acier inoxydable. Le petit boîtier de 41 mm profite même d’une finition avec un bracelet milanais du plus bel effet. Les plus sportifs gardent la possibilité de choisir le traditionnel modèle en fluoroélastomère (semblable au silicone), plus confortable pour les activités d’endurance et de haute intensité.

Et pour affiner encore plus le look de la Watch GT 4, Huawei met à disposition plus de 25 000 cadrans différents. Des fonds d’écran des plus classiques aux plus originaux, il y en a pour tous les goûts.

Une montre chic au service de votre santé

Si la Huawei Watch GT 4 se remarque immédiatement par son design sophistiqué, elle est surtout saluée pour ses fonctionnalités avancées en matière de suivi de la santé. La montre connectée garde en continu un œil sur vos constantes et vous alerte lorsque vous dépassez certains seuils.

Tout est passé en revue, du rythme cardiaque au taux d’oxygénation du sang (SpO2), en passant par la respiration et même la température corporelle. En plus de suivre vos constantes au fil de la journée, ainsi que lors de vos entraînements sportifs, la Watch GT 4 analyse aussi la qualité de votre sommeil.

Alors que la plupart des montres connectées à moins de 300 euros se contentent de vous communiquer la durée de vos cycles de sommeil, la Watch GT 4 va bien plus loin et analyse votre rythme cardiaque ainsi que votre respiration, afin de détecter d’éventuelles irrégularités. Grâce à la technologie TruSleep 3.0, la montre connectée comprend vos habitudes de sommeil et vous apporte ensuite quelques conseils pour mieux dormir et être plus en forme au quotidien.

Huawei a également pensé aux personnes menstruées avec sa fonctionnalité de suivi du cycle menstruel. Le système se base alors sur l’ensemble des données physiologiques collectées pour prédire la date de la prochaine période menstruelle. Un atout pratique pour les personnes avec des cycles irréguliers.

La Huawei Watch GT 4 pour améliorer ses performances sportives, même en paddle !

Huawei est reconnu pour la qualité et la précision du suivi sportif de ses montres connectées. La nouvelle Watch GT 4 ne fait pas figure d’exception et prend d’ailleurs en charge plus de 100 modes sportifs.

Certaines activités tendance comme le paddle font leur entrée aux côtés de sports plus traditionnels comme le football et le basketball. La natation est aussi prise en charge, la Huawei Watch GT 4 étant étanche 5 ATM. Plus surprenant, la marque met à l’honneur l’e-sport et lui dédie un mode spécifique. Une fonctionnalité très rare sur les montres connectées.

Huawei a aussi pris soin d’améliorer la précision de son système de localisation, pour le bonheur des adeptes de course à pied. Même dans les grandes villes où le signal est saturé, voire obstrué par les bâtiments, la Watch GT 4 détecte bien la position et le parcours réalisé par son porteur.

Pour parfaire cette fiche technique déjà bien aboutie, Huawei a développé une application de gestion des calories, Stay Fit, chargée de faire le lien entre la partie santé et le sport. En tenant compte de l’évolution des constantes de l’utilisateur ainsi que de ses entraînements, Stay Fit calcule l’apport et les dépenses caloriques en temps réel, en activité, comme au repos. Sur ces bases, l’application propose des recommandations pour mieux gérer sa nutrition, dans le respect de sa santé.

Compatible avec Android et iOS, la Huawei Watch GT 4 s’impose donc comme l’une des montres connectées les plus complètes du marché. Et ce n’est pas côté autonomie que le bât blesse, la version de 46 mm pouvant tenir jusqu’à 2 semaines avec une batterie pleine, contre 7 jours pour le modèle de 41 mm. C’est assez rare sur des montres connectées aussi avancées.

Offre de précommande : un prix doux et des écouteurs sans fil offerts

La Huawei Watch GT 4 ne sera officiellement disponible qu’à compter du 16 octobre. La marque vous permet d’ores et déjà de la précommander sur sa boutique en ligne, pour un prix débutant à 249,99 euros.

En prime, pour toute précommande, Huawei vous offre sa nouvelle paire d’écouteurs sans fil FreeBuds SE 2 d’une valeur de 59,99 euros. Étanches, confortables et légers, chaque oreillette pesant seulement 3,8 grammes, les FreeBuds SE 2 pourront vous accompagner durant chacune de vos séances de sport.

De plus, aucun risque que la musique s’arrête au beau milieu de votre entraînement, les écouteurs seuls affichant une large autonomie de 9 heures, qui peut monter à 40 heures avec le boîtier de charge fourni.