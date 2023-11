Du Wi-Fi plus rapide que la fibre optique ? Un nouveau record a été brisé

Du Wi-Fi à 13 Gbit/s, c'est la vitesse record enregistrée dans un premier test de performance du Wi-Fi 7.

Source : Unsplash / Waldemar BrandtDu Wi-Fi plus rapide que les débits les plus élevés proposés par nos forfaits Internet en France ? L’information vient tout droit des laboratoires de Huawei aux États-Unis. Le géant chinois a procédé à ses premiers tests de performance en Wi-Fi 7. Le résultat : un routeur capable d’envoyer 13 Gb/s, jusqu’à 4,33 Gb/s avec un seul appareil. Le tout avec une latence de seulement 2 ms.

Comment atteindre une telle vitesse ?

Huawei a réuni les nouveautés du Wi-Fi 7 pour atteindre un tel débit record, à commencer par les trois bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. On a aussi une largeur de canal qui passe de 160 MHz à 320 MHz.

On imagine aussi que la marque a dû intégrer un processeur particulièrement performant pour traiter en temps réel les 13 gigabits de données par seconde.

Notez que le Wi-Fi 7 promet d’atteindre à terme un débit de 23 Gb/s.

À quoi cela peut-il servir ?

Puisque le débit record atteint par Huawei ici dépasse largement celui d’une connexion à Internet, on peut s’interroger sur l’utilité d’une telle nouveauté. La réponse est dans le réseau local. Un tel débit signifie que les appareils de la maison vont pouvoir communiquer à très haute vitesse.

On peut imaginer, par exemple, la diffusion sur le téléviseur d’une vidéo stockée sur un NAS. On peut aussi penser au streaming de jeu vidéo depuis une console de jeu ou un PC vers le téléviseur, sans passer par un service de cloud gaming ou un câble HDMI.

À vrai dire, le Wi-Fi 7 se destine avant tout à un usage en entreprise avec des besoins de connexions simultanées plus importantes et des usages très particuliers comme la gestion et la maintenance de machines industrielles.