Dans un brevet, Huawei a imaginé un smartphone pliable très ressemblant au Galaxy Fold.

Les smartphones pliables ont connu un départ assez compliqué à cause des déboires du Huawei Mate X et du Samsung Galaxy Fold. Mais ces projets reprennent doucement du poil de la bête après avoir été retardés.

En attendant, le site néerlandais LetsGoDigital, coutumier du fait, a mis la main sur un brevet déposé par Huawei auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en juillet 2018, avant la première présentation du Galaxy Fold. Près d’un an plus tard, le 18 juin 2019, le document a été publié permettant d’apercevoir le concept imaginé par l’entreprise chinoise.

Ce qui est intéressant à noter, c’est que le design ressemble fortement à celui du Samsung Galaxy Fold avec un écran principal qui se plie vers l’intérieur et une seconde dalle en extérieur. Quand il est replié, le smartphone laisse toutefois un peu de place pour un module photo positionné le long de la bordure dans le sens vertical.

Huawei Mate X 2 ?

Ce brevet est intéressant à voir après que Huawei et Samsung se sont longtemps écharpés pour savoir qui du Mate X ou du Galaxy Fold avait le meilleur design de smartphone pliable. Plier l’écran vers l’intérieur a l’avantage de protéger la dalle en plastique plus fragile, mais peut rendre le smartphone plus épais en main et dans la poche.

LetsGoDigital estime que ce brevet décrit le Huawei Mate X 2. Cette supposition mérite réflexion, mais elle reste invérifiable tant que la marque ne communiquera pas dessus.

À noter que de son côté, Samsung avait lui aussi breveté un design similaire au Mate X.