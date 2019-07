Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, a affirmé prendre Apple comme exemple concernant la protection des données de ses utilisateurs. Pour lui, il est hors de question de collaborer avec le gouvernement chinois si cela consiste à trahir la confiance de ses clients.

Le gouvernement de Donald Trump accuse depuis plusieurs mois déjà Huawei de ne pas être une entreprise digne de confiance. Et si la situation économique est maintenant revenue à la normale, le mal a été fait et le doute peut persister dans l’esprit de certains. Le chef du Pentagone (le Département de la Défense des États-Unis) juge par exemple la firme « trop proche » du gouvernement chinois pour être digne de confiance.

Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, s’est exprimé sur le sujet auprès du Financial Times (repris par CNBC). Il explique que son entreprise ne donnera les informations de ses clients au gouvernement chinois « à aucun prix ». Sur ce point, Apple reste son modèle. Pour mémoire, la marque à la pomme a déjà refusé à plusieurs reprises de déverrouiller des iPhone impliqués dans des enquêtes.

Pour appuyer cette décision, Ren Zhengfei avance des arguments à la fois économiques et personnels :

Nous ne ferons jamais une telle chose. Si je le faisais ne serait-ce qu’une fois, les États-Unis auraient des preuves à montrer au monde entier. Et alors les 170 pays et régions avec lesquels nous travaillons actuellement cesseraient d’acheter nos produits et notre compagnie s’effondrerait.

Après cela, qui paierait nos dettes ? Nos employés sont tous très compétents, ils démissionneraient et créeraient leur propre entreprise, me laissant seul pour rembourser nos dettes. Je préférerais mourir.