Le Wall Street Journal avance que Huawei aurait profité de plusieurs aides de l'État chinois qui, bout à bout, équivaudraient à une somme de 75 milliards de dollars. Le montant peut paraître surprenant, mais la pratique en elle-même est plutôt fréquente. Cependant, Huawei a tenu à nier ces informations.

Huawei a rapidement nié les informations du Wall Street Journal en indiquant que celles-ci étaient fausses. L’entreprise affirme n’avoir reçu « aucun traitement de faveur » de la part du gouvernement chinois.

Huawei a rapidement nié les informations du Wall Street Journal en indiquant que celles-ci étaient fausses. L'entreprise affirme n'avoir reçu « aucun traitement de faveur » de la part du gouvernement chinois.

Huawei fait face à une situation complexe où l’embargo américain l’empêche de collaborer avec des partenaires clés tels que Google. Or, malgré cela, l’entreprise fait toujours partie des plus grands constructeurs de smartphones dans le monde et est encore leader dans le domaine des télécommunications. En d’autres termes, la firme reste un adversaire de taille pour ses concurrents comme Samsung ou Apple.

Toutefois, il est intéressant de voir que la puissance de Huawei serait en bonne partie favorisée par quelques coups de main du gouvernement chinois qui, cumulés, équivaudraient à une somme de 75 milliards de dollars. C’est ce que révèle le Wall Street Journal, repris par TechCrunch.

C’est la somme qui étonne, pas les aides

Huawei aurait ainsi eu droit à environ 46 milliards de dollars sous forme de prêts et autres types de supports financiers ainsi qu’à des réductions d’impôts de quelque 26 milliards de dollars au total. À cela s’ajouteraient des faveurs ici et là par le biais de subventions foncières.

C’est surtout le montant des aides cumulées qui surprend ici, car finalement le fait que la Chine accorde quelques avantages à son champion n’a rien de très étonnant. À travers le monde entier, les gouvernements sont amenés à en faire de même avec les grosses firmes qui tirent leurs économies vers le haut et participent au rayonnement mondial de leurs pays respectifs.

À cet égard, le journaliste Roland Quandt rappelle sur Twitter que l’Américain Cisco a touché de subventions de près de 50 milliards de dollars de la part de Washington.

le journaliste Roland Quandt rappelle sur Twitter que l'Américain Cisco a touché de subventions de près de 50 milliards de dollars de la part de Washington.

On comprendra aussi que le cas de Huawei est très particulier. Les aides de la Chine n’ont pas simplement pour but d’aider le géant à faire face à Apple — et Samsung –, elles visent également à mettre à mal la politique d’affaiblissement menée par l’administration de Donald Trump.