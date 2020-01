Huawei MatePod : de nouveaux écouteurs en préparation… pour un gain de qualité ?

Huawei a fait la demande d'un dépôt de marque en Europe concernant des certains MatePod. Ces nouveaux écouteurs pourraient être présentés en même temps que les Huawei P40.

Le marché des écouteurs sans fil est en plein essor et les marques sont nombreuses à proposer des produits divers et variés. Parmi les plus populaires on peut bien évidemment citer les AirPods Pro, les Sony WF-1000xm3 ou encore les Jabra Elite 75t, mais il en existe bien d’autres, de la part de Samsung, Xiaomi ou Huawei pour ne citer qu’eux.

Ce dernier devrait d’ailleurs présenter une nouvelle paire d’écouteurs prochainement à en croire une demande de dépôt de marque effectuée par Huawei auprès de l’EUIPO (l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle). Cette demande, effectuée le 6 janvier, concerne la marque MatePod et entre dans la catégorie « casques et écouteurs ».

Adieu Freebuds ?

Cette marque a cela d’étonnant qu’elle semble initier une nouvelle lignée de produits. En effet, Huawei commercialise déjà ses écouteurs true wireless sous le nom de Freebuds, dont la troisième génération est sortie en fin d’année 2019, et ses écouteurs Bluetooth pour sportifs (avec une lanière passant derrière la nuque) sous le nom de Freelace.

Les Freebuds sont néanmoins des écouteurs « bouton », ce qui rend leur réduction de bruit plutôt anecdotique. Huawei pourrait donc envisager de lancer de véritables écouteurs intra auriculaires sous un autre nom — Mate Pod — afin de séparer ses gammes et monter en qualité.

Présentation en mars ?

Huawei va tenir une conférence de presse à Paris à la fin du mois de mars 2020 afin de présenter ses nouveaux smartphones, les Huawei P40 et P40 Pro. Il n’est pas impossible que le géant chinois en profite pour y présenter de nouveaux accessoires, dont ces Huawei MatePod, et pourquoi pas d’autres surprises. Le timing semble en tout cas cohérent avec cette demande de dépôt de marque.