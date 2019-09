Jabra vient de présenter ses nouveaux écouteurs intra auriculaires true wireless à l’occasion de l’IFA 2019. Les Jabra Elite 75t sont plus petits et plus ergonomiques que la génération précédente, mais aussi plus endurants.

Lorsque l’on parle d’écouteurs true wireless (ces écouteurs totalement sans fil), il est certains noms qui reviennent souvent. Apple, bien sûr, avec les AirPods, Sony avec ses fabuleux WF-1000xM3, mais aussi d’autres comme Xiaomi ou encore Jabra. Marque danoise, Jabra a réussi à marquer les esprits avec ses Elite 65t, et ce malgré quelques défauts liés à la jeunesse de cette catégorie de produits.

4e génération

Ces problèmes pourraient bientôt n’être que de l’histoire ancienne avec la présentation ce jour sur le salon des nouvelles technologies de Berlin, des Elite 75t, une quatrième génération prometteuse. Le design a été revu afin d’être plus compact — 20 % plus petits –, mais aussi plus confortables et ergonomiques. La batterie est l’autre point fort de ces écouteurs avec une autonomie annoncée de 7,5 heures en continu et jusqu’à 28 heures en comptant le boitier de recharge, qui se recharge par ailleurs rapidement en USB-C.

Jabra ne communique pas sur les améliorations qui pourraient être apportées au niveau de la qualité sonore des écouteurs. L’accent est mis cependant sur la stabilité de la connexion — une bonne chose sachant que c’était l’un des reproches que l’on pouvait faire à la génération précédente — et la possibilité de passer des appels dans les meilleures conditions grâce à la présence de 4 micros, servant à la fois à capter la voix et à étouffer les bruits ambiants.

Prix et disponibilité

Les Jabra Elite 75t seront disponibles à partir de la mi-octobre. Le prix est fixé à 199 euros.