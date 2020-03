Huawei dévoile un spot de lumière pour accompagner l’appareil photo du P40

Pour le lancement des Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro Plus, Huawei a mis en avant son partenariat avec Profoto. Les nouveaux smartphone du constructeur permettent ainsi de contrôler facilement les spots lumineux C1 et C1 Plus de l'accessoiriste pour des portraits avec une meilleure lumière.

Ce jeudi, à l’occasion de la présentation des P40, P40 Pro et P40 Pro+, Huawei a également annoncé un partenariat avec Profoto, l’un des principaux accessoiristes du monde de la photo studio. L’idée est ainsi de mettre en avant l’écosystème StudioKit pour Huawei, à commencer par les lampes C1 et C1 Plus de Profoto.

Ainsi, Huawei a annoncé que les éclairages de Profoto pourraient s’appairer simplement avec les nouveaux smartphones de Huawei pour la connexion Bluetooth. Par ailleurs, les P40, P40 Pro et P40 Pro+ sont capables de communiquer avec les spots lumineux afin qu’ils gèrent automatiquement la luminosité nécessaire à la prise de vue, ni plus ni moins. Ce partenariat, s’il a été mis en avant par Huawei ce jeudi, a en fait été acté en septembre dernier, à l’occasion de la sortie du Huawei Mate 30 Pro.

Des spots particulièrement lumineux et nomades

En termes de caractéristiques, les spots de Profoto sont capables de monter à une luminosité de 1600 lumens dans le cadre du C1, et de 4300 lumens dans celui du C1 Plus. Ils profitent par ailleurs tous deux d’une température des couleurs ajustables entre 3000 et 6500K. Du côté de la batterie, le spot Profoto C1 est équipé d’une batterie de 1500 mAh pour une autonomie de 30 minutes en continu, tandis que le Profoto C1 Plus bénéficie d’un accumulateur identique qui lui permettra jusqu’à 40 minutes d’éclairage.

Enfin, les deux spots sont compatibles avec tout l’écosystème de Profoto en termes de filtres de couleur ou de grille. La lumière Profoto C1 est commercialisée au prix de 300 euros, tandis qu’il en coûtera 499 euros pour la version C1 Plus.

N’hésitez pas à consulter d’ores et déjà notre prise en main des Huawei P40 et P40 Pro, ainsi que notre comparatif entre le Huawei P40 et le Samsung Galaxy S20.

