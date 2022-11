Hyundai lance sa Ioniq 6 en France, au même prix que la Tesla Model 3, mais avec un stock riquiqui

Hyundai vient de lancer les précommandes de la Hyundai Ioniq 6 en France. La nouvelle voiture électrique du constructeur coréen est enfin disponible, mais attention, puisque seulement 250 exemplaires sont réservés à la France pour ces précommandes. La note est salée, à partir de 62 500 euros.

Les précommandes de la Hyundai Ioniq 6 en France viennent de démarrer. Comme prévu, il n’y aura que 250 exemplaires disponibles pour l’hexagone. Au niveau européen, 2 500 exemplaires de la voiture électrique sont commercialisés.

Au même prix qu’une Tesla Model 3

Ce lancement est également l’occasion de connaître le tarif de la nouvelle venue corréenne. Il est assez proche des fuites que nous avions eues outre-Manche. Il est ainsi question de 62 500 euros pour cette Hyundai IONIQ 6 77 kWh HTRAC First Edition (SE). Dommage, car le bonus écologique de 2 000 euros n’est pas disponible pour les voitures électriques vendues plus de 60 000 euros.

À moins de réussir une négociation avec le concessionnaire… Ce qui reste possible même si Hyundai précise que le prix est « estimé, prenant en considération le prix maximum conseillé au Distributeur agréé et les éventuelles remises liées à la politique commerciale de la marque« . Et avec seulement 250 exemplaires disponibles, on imagine que la marge de manœuvre sera limitée.

De nombreuses options et une belle autonomie

Pour ce prix, on retrouve de nombreuses options, à l’image des phares matrix LED, de la vue 360° pour les manœuvre, la conduite autonome de niveau 2, l’affichage tête-haute, le toit-ouvrant, les sièges chauffants, des haut-parleurs Bose, etc.

Pour rappel, la fiche technique annonce une autonomie de 519 km grâce à la batterie d’une capacité de 77,4 kWh, avec une charge rapide en 18 minutes seulement (sur des bornes 800 volts) avec un pic de puissance à 239 kW. La consommation mixte sur cycle WLTP est annoncée à 16,9 kWh / 100 km. Nous avons hâte de voir débarquer les versions qui promettent plus de 600 km d’autonomie, sûrement avec des jantes beaucoup plus petites que les 20 pouces de cette première édition.

La puissance est au rendez-vous, avec 325 chevaux et un couple de 605 Nm sur les quatre roues motrices, permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes avant d’atteindre la vitesse maximale de 185 km/h.

Livrée à partir du printemps 2023

Les livraisons de cette première édition devraient intervenir entre les mois de mars et avril 2023. Dans les semaines à venir, Hyundai ouvrira également les commandes des autres éditions, qu’on espère plus abordables.

Hyundai Ioniq 6 versus Tesla Model 3

Face à la concurrence, on peut citer la Tesla Model 3 Grande Autonomie, vendue 62 490 euros, soit 10 euros de moins seulement que cette Ioniq 6. Pour le prix, on a certes moins d’options et une charge moins rapide, mais une meilleure autonomie (entre 602 et 626 km selon la taille des jantes) et donc une consommation WLTP plus faible (16 kWh / 100 km) et des performances encore plus élevées.

Et surtout, l’accès total au réseau de Superchargeurs. Rappelons d’ailleurs que les Hyudai Ioniq 5 et Kia EV6 rencontrent toujours des problèmes pour la recharge sur les bornes Tesla, les Superchargeurs v2. De son côté, le constructeur coréen propose l’abonnement Ionity Premium gratuit pendant un an. De quoi économiser une centaine d’euros.

Si vous êtes intéressés par la voiture, n’hésitez pas à lire la découverte de la Hyundai Ioniq 6 par le média Numerama.

https://www.frandroid.com/marques/hyundai/1493904_charge-ultra-rapide-et-grande-autonomie-voici-la-future-reine-des-longs-trajets

