Hyundai dégaine un vélo électrique pas comme les autres qui se transforme en home trainer

Connu pour ses voitures thermiques et électriques, Hyundai s’essaye au vélo électrique au travers du modèle Next. Ce dernier a été dessiné, conçu et produit par la marque Rayvolt, et profite aussi et surtout d’un accessoire qui le transforme en home trainer intelligent.

Ces dernières années, plusieurs constructeurs automobiles nourrissent des ambitions plus ou moins grandes dans l’univers du vélo électrique. À n’en pas douter, Porsche est le mieux positionné et le plus motivé à se positionner comme un acteur phare : le rachat du motoriste Fazua et sa gamme de VAE eBike Sport et eBike Cross sont des indicateurs explicites.

Dans une moindre mesure, Hyundai cherche lui aussi à proposer sa propre alternative. L’idée est ainsi « d’offrir une solution de mobilité additionnelle, douce et respectueuse de l’environnement », explique le fabricant dans un communiqué de presse officiel. Pour ce faire, le groupe s’est attaché les services de la marque Rayvolt.

80 km d’autonomie théorique

Rayvolt Bike est une jeune entreprise espagnole connue pour ses vélos électriques aux airs de mobylettes des années 1950. Cette start-up s’est aussi fait connaître pour son modèle ultra connecté Exxite X One, qui embarquait un écran Android, de la reconnaissance faciale et un système de freinage breveté.

C’est justement sur sa gamme « eXXite » que Rayvolt s’est appuyé pour concevoir le vélo électrique de Hyundai, nommé « Next ». Un modèle Rayvolt portant le même nom est au passage disponible sur le site officiel d’eXXite. On imagine que les deux modèles sont très similaires, tant en termes de design que de caractéristiques techniques.

Peu d’informations techniques sont néanmoins partagées par Hyundai. À peine connaît-on l’autonomie théorique de 80 km et la présence d’un système de recharge via du rétropédalage. La batterie se situe quant à elle dans la tige de selle, à l’instar des vélos électriques Voltaire.

Du VAE au home trainer

La fiche produit de l’eXXite Next nous en apprend davantage : puissance de 250 W comme le veut la loi européenne, couple de 50 Nm, roue de 27,5 pouces, poids total de 25 kg, freins à disque mécaniques, transmission à courroie ou encore écran de contrôle.

Mais là où le Next va plus loin, c’est dans sa capacité à se transformer en home trainer grâce à la technologie brevetée RegenFit et l’application mobile Eiva 2.0. Ce faisant, votre vélo électrique devient un véritable compagnon d’entraînement en intérieur. En outre, la batterie se recharge via vos sessions.

Un vélo électrique de « courtoisie »

Cette fonction disponible sur le modèle « eXXite » est de toute évidence décliné sur celui de Hyundai, qui reprend peu ou prou un modèle existant pour le proposer à ses clients. Cela permet à Rayvolt d’accroître sa visibilité et de montrer son savoir-faire auprès d’une clientèle qui n’était peut-être jusque-là pas ou peu accessible.

Dans son communiqué de presse, Hyundai précise : « Les Next seront des vélos de courtoisie, faisant office de véhicule de prêt pour les clients Hyundai désireux d’expérimenter de nouvelles formes de mobilité. Il sera aussi possible d’en faire l’acquisition directement auprès des concessionnaires au prix de 3 490 euros TTC ». Et ce dès le mois de mai.

