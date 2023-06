Pourquoi cette nouvelle voiture électrique fait plus de bruit qu’une voiture thermique

Hyundai prépare l'arrivée de sa Ioniq 5 N électrique. La marque coréenne vient de publier une vidéo de la voiture, encore camouflée. Mais l'essentiel est là : on peut entendre le faux bruit du moteur, aussi bruyant que celui d'un moteur essence sportif. Le comble : la voiture simule même le passage des vitesses.

On sait que Hyundai prépare des variantes ultra-sportives de ses voitures électriques. Un peu comme Kia avec son EV6 GT par exemple. Mais Hyundai veut aller plus loin que sa cousine Kia. Et pour cela, elle compte sur sa gamme sportive « N » qui n’existe pas encore sur les modèles 100 % électriques. La première sera la Hyundai Ioniq 5 qui aura sa version N. Le constructeur coréen démarre le teasing avec une vidéo pour le moins impressionnante.

Dans cette vidéo, publiée sur YouTube et disponible ci-dessous, on aperçoit un prototype de Hyundai Ioniq 5 N qui s’élance sur le fameux circuit Nurburgring. Ce nom vous dit quelque chose ? C’est normal, puisque c’est sur ce circuit que de nombreux constructeurs se livrent une bataille pour décrocher le meilleur chrono. Et à ce petit jeu, Tesla et Porsche sont au coude à coude avec leurs modèles électriques, la Tesla Model S Plaid et la Porsche Taycan.

La Hyundai Ioniq 5 N fait du bruit

Mais Hyundai n’est pas présent sur le circuit le plus difficile au monde pour tenter de passer devant ces deux mastodontes. Il s’agit davantage d’une démonstration technologique, pour mettre en avant un aspect bien particulier de la voiture : son bruit. Oui, la Hyundai Ioniq 5 N fait du bruit, beaucoup de bruit même. Ecoutez par vous-même.

Pour faire tout de bruit, la voiture du constructeur coréen intègre des haut-parleurs dans l’habitacle… mais aussi à l’extérieur. Une technologie dénommée « N Active Sound +« . De quoi en faire profiter les passants.

Une voiture électrique avec une fausse boîte de vitesses

Vous en voulez plus ? La voiture simule les passages de rapports, que ce soit acoustiquement (on entend le moteur se taire avant de rugir à nouveau), mais aussi physiquement. Il semblerait en effet que la voiture cesse brièvement d’accélérer. C’est la même idée que compte intégrer Toyota sur de futures voitures électriques Lexus.

Rappelons qu’une voiture électrique ne dispose que d’un seul rapport, sauf dans le cas de la Porsche Taycan qui intègre deux vitesses. Mais la voiture allemande choisi le rapport adapté toute seule, selon la vitesse de la voiture. Chez Hyundai, il n’y a qu’un seul rapport, mais avec une fausse boîte de vitesses. La technologie est nommée « N e-shift« .

La Hyundai Ioniq 5 N ne sera pas la première voiture électrique à faire autant de bruit à l’extérieur de l’habitacle. On peut également citer l’Abarth 500e (que nous avons pu récemment essayer), tout comme la Dodge Charger électrique. De nombreuses voitures électriques activent un faux bruit de moteur dans l’habitacle, comme pour rassurer les nostalgiques des moteurs essence.

La Hyundai Ioniq 5 N sera dévoilée lors du Festival de vitesse de Goodwood, qui se tiendra du 13 au 16 juillet 2023.

