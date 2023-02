Cette voiture électrique fait plus de bruit qu’un moteur thermique : les puristes crient au scandale

De plus en plus de constructeurs offrent à leurs voitures électriques des sons inspirés des modèles thermiques. C'est notamment le cas de Dodge, qui vient de retravailler celui de sa future Charger afin de le rendre un peu plus authentique.

La voiture électrique possède de nombreux atouts, c’est un fait indéniable. Outre le confort de conduite dû à l’absence de vibrations et au couple instantané, le silence fait également partie des avantages de cette motorisations. Ce dernier pourrait alors contribuer à rendre la conduite plus agréable, alors qu’une récente étude menée par DS Automobiles affirmait que rouler en électrique était moins stressant qu’à bord d’un véhicule thermique.

Une nouvelle tendance

Si certains pourraient penser que ce silence serait dangereux, une étude menée par Ipsos en septembre 2022 souligne qu’il aurait été facile pour 68 % des possesseurs de voitures électriques de circuler sans surprendre les piétons. D’autant plus que depuis 2021, elles doivent toutes émettre un son afin de prévenir ces derniers lorsqu’elles circulent à basse vitesse, sous les 19 km/h.

Les constructeurs ont depuis rivalisé d’imagination afin de proposer les sons les plus originaux. On pense notamment à Tesla, qui permettait même de personnaliser ce dernier avec des bruits de poule, de chèvre et même du vent qui souffle via le mode Boombox. La Fiat 500 électrique diffuse quant à elle un extrait d' »Amarcord« , extrait du film éponyme de Fellini.

Mais depuis quelques temps, une autre tendance voit peu à peu le jour. En effet, certains constructeurs, et notamment ceux proposant des modèles sportifs décident de proposer un son inspiré des voitures thermiques. C’est justement le cas de Dodge, qui a levé le voile en août dernier sur son concept Charger Daytona SRT “Banshee” annonçant le futur de la muscle-car américaine.

Et celle-ci a particulièrement interpellé le public en raison du son qui venait de son « échappement ». Ce dernier imite alors celui d’un voiture thermique, numérisé et modernisé grâce au système Fratzonic Chambered Exhaust. Ainsi, il peut atteindre jusqu’à 126 dB, mais on ne peut pas vraiment dire qu’il ait plu aux puristes, nombreux à avoir critiqué le choix du constructeur américain.

Numerama relève que la voiture fait alors plus de bruit que… le Concorde au décollage !

Une légère mise à jour

Si Dodge avait alors affirmé que le son décevant était notamment lié à la qualité de prise de son des caméras, voilà qu’il semble avoir tout de même opéré quelques petits changements. C’est donc à l’occasion du salon de Chicago, qui a fermé ses portes il y a quelques jours, que Dodge a dévoilé une nouvelle version de son concept-car.

Décrit par la marque comme de la « matière noire viscérale« , le son retravaillé émet toujours 126 dB, mais semble être un peu plus grave qu’auparavant. Néanmoins, les conditions dans laquelle la voiture était exposée n’étaient pas tout à fait identiques, et il est possible qu’elles influent sur le son émis. Il faudra alors encore patienter jusqu’au lancement de la version de série en 2024 pour pouvoir écouler ce bruit en conditions réelles, et ainsi pouvoir se faire une véritable idée.

Selon un journaliste présent sur place, relayé par le site Autoblog, le bruit était si fort qu’il était ressenti « jusque dans la poitrine« . Dodge n’est pas le seul constructeur à proposer un son de voiture thermique sur un modèle électrique. C’est également le cas d’Abarth, qui propose un système similaire sur sa 500 électrique. Le préparateur avait alors interrogé sa communauté afin de l’aider à créer le son idéal.

Selon Carscoops, Ferrari aurait de son côté breveté un « dispositif de reproduction pour la réalisation d’un son pouvant être associé à un moteur électrique« . Pour cela, le constructeur prévoirait d’amplifier le bruit issu de ce dernier afin qu’il soit plus fort. Il faudra encore patienter avant de tester cette technologie, alors que la marque ne devrait pas lancer de voiture électrique avant 2025.

