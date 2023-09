Ikea : l’enceinte Bluetooth Vappeby et ses deux points forts

Ikea lance une nouvelle enceinte Bluetooth. Un design carré, la possibilité de coupler deux enceintes et la compatibilité Spotify Tap.

Après avoir fait ses premiers pas dans le monde du son avec des enceintes Bluetooth et la gamme Symfonisk (les étagères-enceintes, les lampes-enceintes et les tableaux-enceintes en collaboration avec Sonos, Ikea présente maintenant un nouveau venu dans sa gamme d’enceintes : le Vappeby (il y a d’autres enceintes dans cette gamme). Conçu comme le successeur spirituel de l’enceinte Eneby, le Vappeby apporte de nouvelles fonctionnalités et un design qui devrait faire parler de lui.

Selon Ikea, le Vappeby est un modèle qui se veut abordable, bien que le prix exact ne soit pas encore dévoilé. Il sera disponible en noir et blanc, des couleurs qui rappellent le design de « la souris la plus célèbre du monde ». Les dimensions indiquées sont de 20 x 20 cm, mais aucune information sur la profondeur ou le poids n’a été révélée.

Au niveau des fonctionnalités, le Vappeby dispose d’une poignée de transport, ce qui le rend facile à déplacer. Bien que l’enceinte soit un système filaire nécessitant une alimentation électrique via un câble, une batterie Eneby peut être achetée séparément pour jusqu’à 25 heures d’utilisation sans fil. Un autre point intéressant est la possibilité de coupler deux de ces enceintes pour obtenir un son stéréo, une fonctionnalité souvent absente des enceintes Bluetooth dans la gamme de prix abordable.

Spotify Tap, la fonction pratique

Une des fonctionnalités les plus intéressantes du Vappeby est sa compatibilité avec Spotify Tap. Avec ce système, les utilisateurs peuvent jouer leurs chansons préférées en appuyant simplement sur un bouton, sans avoir à passer par une application dédiée. Cela rend l’enceinte particulièrement pratique et intuitive à utiliser pour les utilisateurs Spotify.

Spotify Télécharger gratuitement