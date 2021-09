IKEA et Sonos mettent la lampe-enceinte Symfonisk en kit

Deux ans après une première version pour marquer le partenariat entre IKEA et Sonos, l'enceinte-lampe de table Symfonisk revient dans une nouvelle version. Avec un son amélioré et un design repensé.

Son et lumière. Deux notions qui vont souvent de pair pour profiter pleinement de l’expérience. C’est ce même constat auquel sont arrivés aussi IKEA et Sonos il y a deux ans en lançant leur première lampe de table avec enceinte dans la gamme Symfonisk.

Un modèle avec ses atouts et ses points d’amélioration, mais qui s’était avéré plutôt plaisant. Deux ans plus tard, les deux acolytes ont revu leur copie pour proposer une nouvelle version de la Symfonisk avec un meilleur rendu sonore et des designs personnalisables.

Une lampe-enceinte en kit

Après l’arrivée récente du tableau-enceinte Symfonisk, voici donc une lampe qui mêle enceinte signée Sonos et design arrondi à la IKEA. Le haut-parleur se positionne sur la partie basse avec toujours le tissu nid d’abeille qui l’entoure, mais un format plus petit disponible en noir ou en blanc. Mais désormais, il est possible de choisir l’abat-jour de son choix au-dessus.

IKEA a d’ailleurs décidé de vendre son produit en deux parties distinctes pour que le consommateur l’adapte à son intérieur et à ses goûts. Les abat-jour sont ainsi proposés en textile ou en verre, en noir ou en blanc. La lampe est compatible avec différentes tailles d’ampoule.

Le son plus immersif

Côté acoustique, Sonos a revu sa partie audio. Le haut-parleur propose une nouvelle architecture acoustique avec un guide d’ondes personnalisé. Les deux partenaires promettent un son plus immersif et moins omnidirectionnel que sur le modèle précédent qui pêchait dans sa capacité à proposer du son à 360° malgré son format circulaire. Connectée en wifi, l’enceinte-lampe peut aussi être intégrée à un système comprenant d’autres enceintes Sonos (One, Roam, Beam, Move, Arc…) ou Symfonisk comme l’enceinte-étagère. Elle pourra être pilotée, elle aussi, via l’application Sonos S2.

IKEA et Sonos misent donc beaucoup sur cette nouvelle version qui devrait trouver plus facilement sa place dans les intérieurs avec sa fonction deux-en-un.

La lampe de table-enceinte Symfonisk sera disponible courant octobre. Son prix n’a pas été communiqué pour la France, mais elle devrait être vendue aux alentours des 179 euros comme son aînée.