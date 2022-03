IKEA Vappeby, la lampe enceinte connectée qui embarque Spotify sur votre terrasse

Après un modèle pour sa gamme Symfonisk pour l'intérieur, IKEA lance une lampe enceinte Bluetooth pour l'extérieur. Vappeby veut apporter une touche design et musicale à votre balcon, avec Spotify en guest-star.

Après les étagères-enceintes, les lampes-enceintes et les tableaux-enceintes de la gamme Symfonisk conçue avec Sonos, IKEA continue d’enrichir ses objets connectés mêlant design et modernité.

Avec le printemps qui est là et les soirées qui vont pouvoir se rallonger, le spécialiste du meuble en kit pense à vos extérieurs avec un nouveau produit audio pour l’animer. Vappeby a des allures de lanternes à l’ancienne, avec une petite touche moderne. Il s’agit en fait d’une lampe embarquant une enceinte à connecter en Bluetooth à votre smartphone, tablette ou tout autre appareil pouvant diffuser de la musique.

Spotify d’une tape

Avec son look de lampe de camping avec lumière LED, elle sera parfaite à transporter n’importe où et dispose d’une batterie rechargeable en USB-C. Elle dispose de la certification IP65 pour résister à la poussière et des éclaboussures ou à la pluie. Mais n’essayez pas de la plongée dans la piscine, elle n’y survivra pas.

On trouve à l’avant trois boutons, dont un gros rotatif pour l’allumer et gérer le volume, un bouton Bluetooth et un bouton de mise en marche. Le même jeu de commandes dont disposait déjà la lampe enceinte Symfonisk. Mais elle compte sur un petit atout de poids : Spotify Tap playback.

Cette fonction du service de streaming musical, qui permet d’activer sa musique d’une tape sur le bouton. Vous appuyez de nouveau pour avoir une autre suggestion de titre qui sera diffusé à 360°.

La lampe enceinte Vappeby n’est pas encore disponible en France, mais elle peut être achetée en version bleu pétrole pour 59 euros sur le site belge d’IKEA et en magasins en Belgique.

Attention, si le câble de recharge est fourni, la boîte ne compte pas d’adaptateur secteur.

