Le prix des processeurs Intel baisse : c’est le bon moment pour monter un nouveau PC

Seul ou en bundle ? 10e ou 11e génération ? Vous êtes plutôt Core i3, i5, i7 ou Core i9 ? Quoi qu’il en soit, il y a l’embarras du choix dans les gammes Intel. Le fondeur propose actuellement de nombreuses promotions sur plusieurs générations de processeurs Core. Voici un petit récapitulatif des meilleures offres disponibles actuellement chez les e-commerçants.

Composant essentiel de toute bonne tour PC (gaming ou bureautique) qui se respecte, le processeur incarne le rôle de chef d’orchestre : il donne le rythme et distribue les tâches au reste des composants du système. Avant de vous décider pour une référence ou une autre, commencez par identifier les besoins et prérequis matériels des applications que vous utilisez le plus. Nous vous avons d’ailleurs proposé la semaine passée un guide complet pour bien choisir votre processeur Intel Core.

Le moment est désormais venu de mettre à profit les conseils distillés dans ce guide. En ce moment et pour une période limitée, Intel propose pléthore de promotions chez les plus gros marchands de composants informatiques ; nous avons décidé de vous lister et regrouper ici les bonnes offres disponibles actuellement. À vous à présent de choisir celle(s) qui correspond(ent) le plus à vos besoins.

Le Core i3 de 10e génération à partir de 92,99 euros

Le Core i3 est un processeur adapté aux petites configurations, celles dont les besoins en puissance sont raisonnables. Le 10100F est un processeur parfait pour monter une tour orientée bureautique, navigation sur le Web, visionner des vidéos et même jouer à quelques jeux de temps en temps, à condition d’avoir une carte graphique adaptée.

N’espérez pas faire tourner des créations AAA à plein régime ! Cependant, les titres peu gourmands seront tout à fait à leur aise avec la puissance fournie.

Dernier avantage et non des moindres : son coût. Généralement proposés sous la barre des 100 euros, les Core i3 permettent d’obtenir des configurations dont le prix total est généralement aux alentours de 500 ou 600 euros. Le Core i3-10100F, par exemple, est actuellement proposé à 92,99 euros chez Cybertek.

Le marchand vous propose aussi une version légèrement plus puissante, le Core i3-10105F pour 99,99 euros.

Le Core i5-11600K à partir de 297,99 euros

Le Core i5-11600K est un processeur extrêmement fiable, adapté à la construction d’une tour polyvalente capable de vous accompagner dans la très grande majorité de vos activités. Sa consommation électrique (appelée TDP) à 125 W en fait un processeur un brin énergivore — il faut donc bien choisir son alimentation et le système de refroidissement. Quoi qu’il en soit, c’est un processeur puissant qui résistera plusieurs années à vos côtés.

Associé au bon GPU, une RTX 2080 Ti ou même une RTX 3060, le Core i5-11600K vous permettra aisément de jouer à des jeux récents en bonne qualité. D’autant plus que, comme en atteste la présence de la lettre K dans la référence, il dispose de nombreuses options d’overclocking pour obtenir un gain de performances supplémentaire.

Le Core i5-11600K est proposé aux alentours de 299 euros chez une multitude de marchands spécialisés :

Le Core i7-11700K à 279,99 euros

Affirmer que le Core i7-11700K est « un monstre de puissance » serait un doux euphémisme. Gravitant dans les plus hautes sphères de la hiérarchie des Core i7, il a été pensé dès le départ pour la performance : fréquence de base à 3,5 GHz qu’il est possible de pousser à 5 GHz grâce à la technologie Turbo Max 3.0, GPU intégré UHD 750, HyperThreading et Smart Cache de 16 Mo.

Une fiche technique diablement impressionnante qui en fait un processeur idéal pour les joueurs souhaitant obtenir une tour taillée pour du jeu beau et fluide, que ce soit en 2K ou en 4K. Pour en tirer le meilleur parti, prévoyez un GPU haut de gamme (RTX 3070 ou plus), suffisamment de RAM et une alimentation ainsi qu’un système de refroidissement performant seront nécessaires. Surtout dans le dernier cas si vous voulez éviter que son TDP donné à 125 W ne vous joue des tours.

C’est une jolie baisse de prix qui vous attend sur le Core i7-11700K. Cybertek vous propose de le découvrir à 279,99 euros au lieu de 429,99 euros habituellement. Une jolie ristourne qui offre l’avantage de commencer le montage de votre future tour sous les meilleurs auspices.

Le Core i9-11900 à 429,99 euros

Le Core i9-11900 est un excellent processeur pour le gaming au sens large, il excelle aussi dans de nombreux autres domaines. Sa puissance brute (de 2,5 GHz à 5,1 GHz) et ses 8 cœurs (16 avec l’HyperThreading) lui permettent aussi de briller dans les applications de création numérique ou de lourdes charges applicatives.

Si vous souhaitez une tour puissante et très polyvalente, capable de faire tourner les jeux les plus gourmands du moment avec tous les paramètres graphiques à fond, venir à bout de toutes les applications de création 3D, de vous accompagner dans le montage de vidéos en 4K ou dans les streaming de vos jeux préférés, c’est le Core i9-11900 et tous ses cœurs qu’il vous faut.

Cette puissance a toutefois un coût puisque ce processeur est généralement proposé aux alentours de 500 euros. En ce moment, vous pouvez toutefois économiser 13 % sur le prix du Core i9-11900 qui passe de 494,99 euros à 429,99 euros.

Le kit évo Core i5-11600K à 632,39 euros

La conception d’une tour de A à Z est toujours un évènement complexe. En particulier pour les néophytes : il faut réussir à accorder les différents composants à la perfection afin d’en tirer le meilleur parti. Il existe cependant une manière de se simplifier la vie ! Acheter des kits de démarrage (ou kits « évo » dans le jargon) qui posent les bases de votre future configuration.

Le kit évo Core i5-11600K que nous avons sélectionné — par exemple — offre une bonne base pour bâtir une configuration très solide qui s’articule autour d’un processeur performant et abordable d’abord, mais aussi d’une très bonne carte mère Asus TUF Gaming Z590-PLUS. Ajoutez 16 Go de mémoire Corsair Vengeance et un système de refroidissement (un AIO Fox Spirit LightFlow VT120 RGB) et il ne reste plus que la carte graphique et le stockage à trouver et le tour est presque joué !

TopAchat vous propose de découvrir ce bundle idéal pour entamer une nouvelle aventure dans le gaming, ou poursuivre l’ancienne à un prix serré : 679,99 euros.