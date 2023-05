Intel : la prochaine génération de processeur passerait une étape jamais vue

D'après de nouvelles rumeurs, la 14e génération de processeurs Intel Core Raptor Lake serait capable de monter à 6,2 GHz. Un nouveau record pour un processeur sans overclocking.

Le changement se profile à l’horizon pour Intel. La marque serait sur le point de renommer sa gamme de processeurs, une première en l’espace de 15 ans et travaillerait sur un nouveau procédé de fabrication très avancé. En attendant ces changements majeurs, les ingénieurs travaillent sur Raptor Lake Refresh, la 14e génération de processeur Intel Core qui doit logiquement succéder aux Raptor Lake de 2022.

Le cap des 6 GHz dépassé ?

D’après la chaîne Moore’s Law is Dead, la 14e génération de processeur Intel Core serait historique. En effet, les processeurs pour PC de bureau Raptor Lake Refresh seraient capables d’atteindre une fréquence record de 6,2 à 6,5 gigahertz. Il est loin le temps où Intel se retrouvait dans une impasse avec la montée en fréquence de son pentium 4.

Pour rappel, la gamme Raptor Lake de 2022 montait à 5,8 GHz. Si l’on parle de record ici, c’est parce que nous parlons de processeurs commercialisés et non de concours d’overclocking. De plus, on parle d’un processeur qui devra être capable d’être refroidi par air très probablement.

Le lancement serait prévu pour la rentrée, au 3e trimestre de l’année, et les processeurs seraient toujours compatibles avec le socket 1700. Autrement dit, Intel garderait la même plateforme pour la 3e génération consécutive. Une inspiration des bonnes pratiques d’AMD en la matière que l’on peut saluer. Intel nous ayant plutôt habitué par le passé à forcer le changement de carte mère.

La nouvelle gamme de processeurs serait assez large avec une offre partant de processeurs 35W et montant jusqu’à des CPU 125W.

Rendez-vous en fin d’année pour voir un meilleur aperçu de ce qu’Intel pourra proposer.

