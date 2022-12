9 GHz : un jalon dans l’overclocking atteint par Intel et Asus

Asus a établi de nombreux nouveaux records mondiaux dans le domaine de l'overclocking et avec un Intel Core i9-13900KS, présenté au CES 2023. Pour la première fois, la barrière des 9 GHz est franchie.

C’est un défi qui dure depuis des lustres. Asus a overclocké le récent CPU Intel Core i9-13900KS à une fréquence d’horloge de plus de 9 GHz. Ce record était considéré comme inaccessible, le fabricant taïwanais a réalisé cette performance lors d’un événement d’overclocking interne. Et, ce n’est pas un raté, comme celui de l’année dernière.

9,008 GHz

Le CPU Intel Core i9-13900K avait déjà été porté à 8,8 GHz, ce qui a initialement battu le record du CPU AMD FX-8370 qui existait depuis 2014. Apparemment, la gravure Intel 7 (10 nm) optimisée via le procédé Intel N7 est particulièrement bien adaptée aux fréquences d’horloge élevées dans des conditions extrêmes.

Pour rappel, cet Intel Core i9-13900K compte 8 cœurs hautes performances (P-Core) et 16 cœurs basse consommation (E-Core). On retrouve évidemment l’Hyperthreading sur les P-Core, et ainsi 32 threads au total. Sans overcloking, la fréquence de base des P-Core est de 3 GHz. Et, ce CPU chauffe beaucoup, son enveloppe thermique de 253 watts l’oblige même à être associé à un système de refroidissement actif de type AiO haut de gamme.

Pour cette performance, Asus a utilisé la carte mère Maximus Z790 Apex. C’est une carte mère adaptée pour l’overclocking depuis plusieurs générations et, en plus des profils BIOS spécifiques, elle offre également diverses fonctions spéciales pour le refroidissement. Parce que sans paramètres spéciaux, la plupart des processeurs ne démarrent pas, tout simplement, ou ne fonctionnent plus à des températures négatives sévères.

Cependant, ce record n’était pas gagné, car même dans des conditions normales, un overclocking avec de l’azote liquide demande de grosses connaissances et du travail. Le matériel doit être bien préparé afin d’être protégé de la condensation, puisqu’à ces températures l’humidité de l’air provoque la formation de glace sur les composants froids. Il peut fondre sur des composants chauds et provoquer des courts-circuits et de la corrosion. Toutefois, le record à 9 GHz est allé plus loin, grâce à de l’hélium liquide.

Au total, 14 nouveaux records du monde et 29 nouvelles meilleures valeurs dans les benchmarks ont été atteints, y compris une performance sur PiFast en seulement 6,85 secondes et une nouvelle meilleure performance en SuperPi avec environ trois minutes.

Sans aucun doute, comme à l’accoutumée, il s’agit à la fois d’une étude de faisabilité et d’une campagne de communication conçues par Asus et Intel pour montrer le potentiel des produits à venir. On peut ainsi découvrir l’Intel Core i9-13900KS, qui pourra dépasser les 6 GHz avec un système de refroidissement efficace, ce CPU devrait être disponible début janvier 2023. L’overclocking au-delà de cela nécessitera certainement un effort de refroidissement avancé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.