Intel Rocket Lake-S : les processeurs censés battre AMD font des apparitions avant l’heure

Les CPU Intel Rocket Lake-S arrivent ! Ces CPU à destination des PC fixes ont pour objectif d'égaler... et même dépasser les processeurs AMD. Un média anglophone a partagé de premières données qui permettent de mieux d'appréhender ces nouveaux processeurs attendues pour avril 2021.

Si les passionnés de hardware vous conseillent AMD pour votre prochaine configuration de PC, ce n’est pas un hasard. Avec son architecture Zen 3, AMD est en avance sur Intel à des bien des égards. Architecture 7 nm, prise en charge PCIe 4.0… la liste est longue et elle fait hésiter de nombreuses personnes qui étaient pourtant attachées à Intel depuis de nombreuses années.

Une mise à jour attendue

Chez Intel, la prochaine génération de CPU Rocket Lake s’appuie sur l’architecture Lake CPU Cypress Cove et nous attendons une mise à jour de l’architecture globale significative. Cela sera même la plus grande mise à jour depuis 6 ans avec, entre autres, l’arrivée de la compatibilité PCIe 4.0 qui offre des débits plus importants. Les Rocket Lake-S ont aussi droit à un contrôleur mémoire qui gère la mémoire DDR4-3200 en natif.

Pour rappel, Intel utilise des variantes de la microarchitecture Skylake depuis 2015, les prochaines générations Rocket Lake et Cypress Cove sont en fait la première mise à niveau majeure de l’architecture en six ans. A propos du processus de fabrication, on parle ici d’un processus 14 nm optimisé, « 14++++ nm« , les prochaines étapes avec « Alder Lake » et « 10 nm Super Fin » sont d’ailleurs déjà prévues.

Selon WCCFTech, dont les sources sont généralement fiables, voilà à qui ressemblera la nouvelle offre de CPU d’Intel à destination des PC de bureau. Les modèles présentés sont des échantillons d’ingénierie (ES). Ces processeurs d’échantillons d’ingénierie (ES) sont également appelés processeurs d’échantillons de qualification. Il s’agit de processeurs de pré-production qu’Intel doit utiliser dans le cycle de conception des produits avant leur lancement. Les versions finales pourraient donc afficher de meilleures performances.

Si vous ne comprenez rien au tableau ci-dessous, sachez que la famille Rocket Lake ferait donc le choix d’une augmentation sensible de l’IPC. Pour rappel, l’IPC (nombre moyen d’instructions exécutées à chaque cycle) que l’on multiplie par le nombre de cycles par seconde (la fréquence d’horloge) permet de connaître la performance d’un CPU.

La presse spécialisée s’intéresse un peu plus au Core i9-11900K qui pourrait prétendre dépasser la gamme Zen 3 d’AMD. Ce CPU fonctionnerait avec un cœur en boost jusqu’à 5,3 GHz, selon la fiche technique partagée plus haut, et tous les cœurs peuvent être cadencés ensemble jusqu’à 4,8 GHz. Quant aux slides partagées ci-dessus, ce sont les données et informations d’Intel qui ont été avancées en janvier 2021.

Au sujet des cartes mères, si vous comptez passer sur Rocket Lake-S, les nouveaux processeurs sont rétro-compatibles avec certains chipsets série 400. Mais il faudra se tourner vers la nouvelle série 500 si vous concevez un nouveau PC. Les chipsets Z590, H570, B560 ou H510 ont déjà été présentés en début d’année. MSI, Asus, Gigabyte… ont déjà commercialisé de nombreuses références de cartes mères.

Disponibilité des CPU Intel Rocket Lake-S

Il sera possible de précommander les processeurs Intel à partir du 16 mars prochain sans savoir quelles seront les performances de ces derniers. En effet, la date de levée de l’embargo sur les tests est pour le 30 mars.

Les choix techniques d’Intel vont certainement lui permettre de produire beaucoup de CPU, ce qui est un atout en 2021. En effet, la disponibilité des processeurs AMD est très compliquée depuis plusieurs semaines, Intel pourra en profiter pour récupérer quelques parts de marché perdues ces derniers temps.