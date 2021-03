Intel Xe HPG : ce que l’on sait sur la carte graphique qui veut se frotter à Nvidia GeForce et AMD Radeon

Intel va-t-il se frayer un chemin entre AMD et Nvidia sur le marché de la carte graphique pour le gaming ? Le marché du GPU va bientôt connaître l'arrivée de l'Intel Xe HPG dont on a encore que très peu de détails.

Sur le marché GPU et auprès du grand public, Intel s’est principalement illustré ces derniers mois en musclant son jeu en matière de puces graphiques intégrées à ses processeurs mobiles. Nous avons pu le vérifier avec l’iGPU Intel Iris Xe. La firme a aussi discrètement lancé sa première carte graphique de bureau en plus de 20 ans, au travers de sa puce DG1, distribuée uniquement à certains OEM.

Mais le plus intéressant reste à venir, car si Intel s’est beaucoup attardé sur ses architectures GPU Xe-LP, le fondeur américain va bientôt dévoiler l’Intel Xe HPG. Une carte graphique à destination du grand public qui veut se frotter directement à Nvidia et AMD.

Qu’est-ce que l’Intel Xe HPG ?

L’Intel Xe HPG (qui signifie High-Performing Graphics) est la dernière avancée d’Intel sur le marché des GPU. Le Xe HPG a été lancé pour la première fois en 2020, la variante DG1 est déjà disponible pour les PC clés en main des OEM. Le futur GPU – le DG2 – devrait être disponible directement pour les consommateurs à l’achat pour équiper leur tour PC.

Intel est resté discret sur les caractéristiques de son prochain GPU, en plus de confirmer qu’il prend en charge la mémoire DDR6. Il a également publié une bande-annonce pour le Xe HPG le 18 mars, bien que cela soit très léger sur les détails. Il faut donc se tourner vers les fuites et autres indiscrétions.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

On sait que ces cartes prendront en charge la technologie ray tracing, une fonctionnalité déjà proposée sur la gamme Nvidia GeForce RTX 30 (comme la RTX 3070) et RTX 20 ainsi que la série Radeon RX 6000 d’AMD (avec la dernière RX 6700 XT). Officieusement, le GPU d’Intel devrait utiliser de la mémoire vidéo GDDR6 avec une large gamme de cartes graphiques.

D’après WCCFTech, la plus petite des cartes graphiques serait la Xe-HPG 96EU, un modèle en 96 EU, donc 768 SP avec 4 Go de GDDR6 en 64 bits. Tout en haut trônerait la Xe-HPG 512EU avec 4096 SP et 8 ou 16 Go de GDDR6 en 256 bits. Impossible de savoir comment vont se situer ces cartes face aux nouvelles cartes GeForce RTX ou AMD Radeon, néanmoins elles seront assurément des alternatives aux cartes graphiques existantes.

GPU Unités Mémoire Bus Xe-HPG 512EU DG2-512EU 4096 16 / 8GB GDDR6 256 bits Xe-HPG 384EU DG2-384EU 3072 12 / 6GB GDDR6 192 bits Xe-HPG 256EU DG2-384EU 2048 8 / 4GB GDDR6 128 bits Xe-HPG 192EU DG2-384EU 1536 4 Go de GDDR6 128 bits Xe-HPG 128EU DG2-128EU 1024 4 Go de GDDR6 64 bits Xe-HPG 96EU DG2-128EU 768 4 Go de GDDR6 64 bits

Quand est-ce que sera lancée la gamme de cartes Intel Xe HPG ?

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie de cette série de cartes Intel Xe HPG, Intel a seulement confirmé que la série Xe HPG sera lancée en 2021.

Un message décodé a révélé qu’une chasse au trésor aura lieu le 26 mars. Cela été repéré la première fois par VideoCardz, Intel a caché une séquence de codes binaires dans sa vidéo GDC 2021 à 42:07. Cela a ensuite été craqué par le média WCCFTech pour révéler une adresse IP, 35.160.237.208, ce qui conduit à un site Internet où l’on découvre le nom de code « Scavenger Hunt » ainsi qu’une date.

Il faut dire qu’Intel a un boulevard devant lui suite aux importantes pénuries de cartes Nvidia et AMD. Cependant, les nouvelles cartes Intel Xe HPG seront gravées par un fondeur externe, vraisemblablement TSMC, qui se charge déjà de graver les Radeon RX 6000 pour le compte d’AMD. Intel pourrait donc connaître les mêmes problèmes de pénuries que ses concurrents.