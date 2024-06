Coup dur pour ce constructeur historique d’écouteurs sans fil qui arrête les frais

En difficulté dans un marché de plus en plus compétitif, le groupe GN a décidé d'arrêter de proposer des écouteurs sans fil grand public pour sa marque Jabra, se concentrant désormais sur son marché professionnel.

Drôle de journée ce mardi chez Jabra. Alors que le constructeur fêtait l’annonce des ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les Jabra Elite 8 Active Gen 2 et Jabra Elite 10 Gen 2, les équipes apprenaient, le jour même, la fin de la division grand public du constructeur.

C’est dans un communiqué publié dans la matinée que le groupe GN, propriétaire de Jabra depuis 2000, a annoncé cette décision aux investisseurs et aux marchés financiers :

Aujourd’hui, GN a décidé de graduellement supprimer ses gammes de produits Elite et Talk pour augmenter davantage les ressources sur des segments plus attractifs de GN.

Concrètement, cela signifie que Jabra va donc arrêter de proposer ses produits grand public, qu’il s’agisse des casques et écouteurs Bluetooth Jabra Elite, ou des oreillettes Bluetooth Jabra Talk. En cause, un secteur de plus en plus concurrentiel dans lequel Jabra a du mal à tirer son épingle du jeu : « le repositionnement de la gamme Elite vers le segment premium, initié en 2023, a permis de dégager davantage de profit. Cependant, les investissements requis pour de nouvelles innovations et une croissance dans un marché très compétitif ne sont pas justifiés sur le long terme à cause des risques associés ».

Les Elite 8 Active Gen 2 et Elite 10 comme chant du cygne

À l’occasion de l’événement organisé ce mardi par Jabra, beaucoup de questions restaient encore en suspens. Les équipes ignorent encore si elles resteront en place, si elles seront reclassées ou si les postes seront supprimés. Impossible également de savoir à l’heure actuelle ce qu’il adviendra du SAV des produits grand public de Jabra même si le constructeur assure avoir l’obligation légale de fournir un service après-vente à ses consommateurs. Un engagement confirmé dans le communiqué de Jabra : « GN va cependant continuer de fournir le service et le support aux consommateurs pour quelques années. Cet engagement envers les consommateurs est souligné par le lancement de la nouvelle génération des écouteurs Elite 8 Active et Elite 10 ».

Ce qui est en revanche certain, c’est qu’à l’heure actuelle, les nouveaux Jabra Elite 8 Active Gen 2 et Jabra Elite 10 Gen 2 seront les derniers écouteurs en date de Jabra à destination du grand public. Par ailleurs, difficile d’imaginer le constructeur proposer, après leur mise en vente, des mises à jour de firmwares substantielles qui permettraient de profiter de nouvelles fonctionnalités, au-delà de simples patch correctifs.

Un acteur historique des écouteurs sans fil qui jette l’éponge

La fin des écouteurs et casques Bluetooth de la part de Jabra est une annonce historique. Loin d’être une marque inconnue, Jabra est l’un des précurseurs sur ce marché des écouteurs « true wireless ». Dès 2016, la même année que les premiers AirPods ou les Samsung Gear IconX, le constructeur danois lançait ses Jabra Elite Sport, des écouteurs sans fil dotés d’un capteur de fréquence cardiaque pour mesurer l’effort durant l’activité physique.

Depuis, la gamme de Jabra s’est affinée et les modèles se sont multipliés, d’abord autour des la gamme Elite T — Elite 65T, Elite 75T ou Elite 85T — puis avec des modèles plus compacts et leurs déclinaisons « Active », particulièrement étanches et optimisées pour un usage sportif.

Jabra continue de proposer des solutions pour les entreprises

Cette décision du groupe GN ne signifie pas pour autant que la marque Jabra va disparaître, mais simplement qu’elle va désormais se concentrer sur son cœur de cible historique, le marché des entreprises. En plus des écouteurs sans fil, Jabra est un acteur majeur de la VoIP, proposant des casques, écouteurs et micro pour de la vidéoconférence avec sa gamme Engage.

De son côté, le groupe GN continuera de proposer d’autres types de produits. À l’instar de Sonova, propriétaire depuis 2021 de Sennheiser, le groupe GN est spécialiste des aides auditives pour les personnes malentendantes. Là non plus, GN ne compte pas réduire la voilure et compte continuer de proposer ses solutions médicales.